Armádny generál Pavel: Konflikt na Ukrajine nemá pre Rusko víťazné riešenie

Galéria fotiek (2) Generál Petr Pavel

Zdroj: AP Photo/Petr David Josek

BRATISLAVA/PRAHA – Ukrajina potrebuje vedieť, že v konflikte s Ruskom nie je sama. Zároveň vie, že NATO sa nemôže vojensky zapojiť do bojov proti Rusku, keďže výsledkom by bol omnoho rozsiahlejší konflikt. Tvrdí to bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky a bývalý predseda vojenského výboru NATO, armádny generál Petr Pavel v reakcii na minulotýždňový summit NATO v Bruseli.