Exposlanca Dominika Feriho obvinili: Hrozí mu až 10 rokov! Stíhať ho majú aj za znásilnenie dieťaťa

Feri, ktorý mal byť štvorkou pražskej kandidátky tzv. koalície Spolu, zloženej z opozičných strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pre októbrové parlamentné voľby, čelí obvineniam, že v minulosti na domácich večierkoch nútil ženy k sexu, aj keď to odmietli. Diať sa tak malo v rokoch 2015 - 2020.

"Vliezol ku mne do sprchy a začal sa dožadovať sexu. Tlačil na mňa. Nemohla som odísť, pretože mi zatarasil cestu. Stále opakoval, že to bude iba trochu, že to bude iba chvíľa a moje odmietanie ho vôbec nezaujímalo," popísala v minulosti jedna z obetí násilia študentka Markéta.

"Policajný orgán dňa 7. marca začal trestné stíhanie jednej fyzickej osoby za správanie, ktoré bolo kvalifikované ako trestný čin znásilnenia," uviedol pre idnes.cz hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.V predmetnej záležitosti bude podľa jeho slov pokračovať prípravné trestné konanie vo fáze vyšetrovania. Exposlancovi hrozí až 10 rokov väzenia. Ako informovali pražskí policajti, v prípade ide aj o znásilnenie dieťaťa.

Na sociálnej sieti obvinenie potvrdil aj sám Feri. "Po 9 mesiacovh nastal konečne posun. Preukážem svoju nevinu tak, ako doposiaľ vo všetkých ostatných prípadoch v tejto veci. Dúfam, źe s vami budem čoskoro komunikovať tak, ako predtým," napísal exposlanec na Instagrame. Feri sa pre obvinenia v máji 2021 vzdal poslaneckého mandátu a oznámil, že nebude kandidovať v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. Takisto vystúpil z politickej strany TOP 09.