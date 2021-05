ŠKANDÁL v Česku: Vážne obvinenia! Známy poslanec mal nútiť ženy k sexu a lákať od nich nahé fotky

"Vždy som si prial politiku inú, založenú na osobnej zodpovednosti. Teraz chcem ísť sám príkladom. Rezignujem na mandát poslanca a nebudem sa účastniť jesenných volieb. Nechcem, aby lživé a manipulatívne články v médiách poškodzovali moje najbližšie okolie ani mojich kolegov. Brániť sa proti nim budem súdnou cestou. Bola pre mňa mimoriadna česť slúžiť a byť vaším poslancom," uviedol vo vyhlásení Feri.

Zdroj: Instagram/Dominik Feri

Český Deník N v utorok spoločne so serverom Alarm zverejnil svedectvo niekoľkých žien, niektoré z nich tvrdia, že s nimi Feri mal sex, aj keď to výslovne odmietli. Ďalšie sa zverili, že sa z nich snažil vylákať nahé fotografie alebo ich verejne dehonestoval. Politik už v predchádzajúcej reakcii odmietol to, že sa dopustil sexuálneho násilia, ospravedlnil sa ale za "nevhodné" správanie v niektorých situáciách. Tvrdeniami v článku sa zaoberá tiež polícia.

Predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteri uviedla, že Feriho považuje za svojho priateľa a verí tomu, že očistí svoje meno. "Pre politikov však platí prezumpcia viny a ja osobne som po tom vždy volala. Chcem preto poďakovať za jeho rozhodnutie vzdať sa mandátu poslanca a nekandidovať v nadchádzajúcich voľbách," dodala predsedníčka.

Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala.



Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách. pic.twitter.com/LozXtSRz8x — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 25, 2021

Feriho rozhodnutie ocenil tiež spoluzakladateľ a niekdajší predseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Považuje ho za jasné a nevyhýbavé prijatie zodpovednosti. "Žiadne 'kňučanie' o okopávanií členkov či o špinavej kampani," ocenil Kalousek na twitteri. Ferimu poprial veľa šťastia.

Výrazne kritickejší postoj zaujala ešte pred oznámením Feriho rezignácie ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová (ČSSD). "Ak sú pravdivé výpovede o správaní poslanca Feriho, potom to bohužiaľ zapadá do schémy jednania TOP 09. Reálne činy sú presným opakom príťažlivých slov," uviedla ministerka.

Jestli jsou pravdivé výpovědi o chování poslance Feriho, pak to bohužel zapadá do schématu jednání TOP 09. Reálné činy jsou přesným opakem líbivých slov.@market_ahttps://t.co/DGEzxhsCVZ — Jana Maláčová (@JMalacova) May 25, 2021

Minister zahraničia Jakub Kulhánek uviedol, že ako otec malej dcéry dúfa v to, že až vyrastie, nestretne na večierku nikoho, ako je Feri. "A neuvidí ho ani v TV ako politika," napísal Kulhánek. Dodal, že nevie, či Feri svojím konaním porušil zákon, ale podľa jeho reakcií je zrejmé, že sa k ženám opakovane zachoval dosť ohavne, domnieva sa Kulhánek.

Nevím, jestli @DominikFeri porušil zákon a někoho znásilnil. Ale i podle jeho reakcí je zřejmé, že se k ženám opakovaně zachoval dost ohavně. Mám malou dceru a doufám, že až vyroste, nepotká na večírku nikoho, jako je on. A neuvidí ho ani v TV jako politika. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 25, 2021

Dopad na politickú kariéru

"Tie obvinenia, vyhlásenia, svedectvá sú veľmi vážne a ak ich Dominik Feri nevyvráti, tak som presvedčený, že to môže znamenať naozaj jeho veľký problém, v podstate koniec v politike a odstúpenie z kandidátky. Toto je všeobecne vec, ktorá sa nedá spojiť s verejným výkonom verejného činiteľa. Obzvlášť je zdrvujúce pre predstaviteľa liberálnych mestských stredových voličov, zvlášť v momente, keď chce zacieliť na mladých voličov, to je v podstate nezlučiteľné," povedal ČTK politológ Jan Kubáček.

Feri môže byť pod tlakom, aby vyvodil politickú zodpovednosť napríklad odstúpením z kandidátky, súdi Petr Just z Metropolitnej univerzity Praha. V takom prípade by ale bola podľa neho otázka, ako by na absenciu Feriho reagovali mladší voliči, ktorých oslovuje. Nedomnieva sa, že by kauza spôsobila výraznejší odklon voličov od koalície Spolu. Téma sexuálneho obťažovania podľa neho v Česku nie je "zabijak politických preferencií," ako je to v USA. Záležať ale bude na ďalšom vývoji, či bude prípad ďalej gradovať, alebo sa ho naopak podarí pomocou krízovej komunikácie rýchlo vyriešiť. "V takom prípade by sa na kauzu mohlo za päť mesiacov zostávajúcich do volieb pozabudnúť," myslí si Just.

Feri je podľa politického analytika Českej televízie Kamila Šveca výrazný politik, obľúbený hlavne u mladých, a táto kauza ho môže výrazne poškodiť. Aj keď sa kampaň proti sexuálnemu obťažovaniu MeToo v Česku príliš neuchytila, mladšia generácia je na tento typ prehreškov citlivejšia, zvlášť niekoľko mesiacov pred voľbami, povedal Švec.