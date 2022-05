MIMORIADNE Český exposlanec Dominik Feri je v nemocnici: Mal sa pokúsiť o samovraždu!

Informujú o tom české Novinky.cz. Bývalý poslanec hnutia TOP 09 Dominik Feri, o ktorom sa už písalo kontroverzne v minulosti, skončil v sobotu podvečer v nemocnici so stredne ťažkým zranením. Dokonca sa vraj špekuluje aj o možnom pokuse o samovraždu. Celý prípad už v týchto chvíľach prebrali kriminalisti. Najnovšie informácie hovoria o tom, že má ísť o bodnorezné poranenia.

"Spoločne so záchranármi sme vychádzali do Kubelíkovej ulice k nahlásenému pokusu muža o samovraždu. Prípadom sa teraz zaoberajú kriminalisti,“ povedal policajný hovorca Jan Rybanský. "Naše jednotky zasahovali pri úraze 25-ročného muža. Muž utrpel stredne ťažké poranenia a po celý čas bol pri vedomí. Po ošetrení ho záchranári previezli do nemocnice,“ povedala pre spomínaný portál hovorkyňa záchranárov Jana Poštová.

Kontroverzná postava na politickej scéne

Dominik Feri je kontroverzná postava na českej politickej scéne, keďže čelí trestnému stíhaniu zo sexuálneho obťažovania a znásilnenia. Išlo o dievčatá, s ktorými sa vraj zoznámil na sociálnych sieťach a potom ich údajne pozval do svojho bytu alebo bytu svojich priateľov. Tam sa mal dožadovať pohlavného styku.

Feri po tomto obvinení dokonca rezignoval na vlastný poslanecký mandát. Tento rok 19. mája štátny zástupca zamietol sťažnosť, ktorú Feri proti začatiu trestného stíhania podal. V prípade odsúdenia hrozí exposlancovi až 10 rokov väzenia.