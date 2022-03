VIDEO Slovensko je ako súčasť NATO dobre chránené, uviedol minister Korčok: Aliancia nebojuje s Ruskom

Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok po skončení mimoriadne zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO v bruselskom sídle tejto organizácie. Korčok spresnil, že ministri zhodnotili všetko to, čo Aliancia robí v prvom rade pres svoju obranu, pretože je to obranné zoskupenie. Dodal, že dobrou správou pre Slovensko je to, že Slováci sú súčasťou každého jedného kroku, ktorý Aliancia robí pre seba ako pre celok - a tým pádom chráni aj všetkých svojich členov.

VIDEO Ivan Korčok o zasadnutí NATO kvôli ruskej agresii na Ukrajine

Treba doladiť rôzne operačné detaily

Povedal, že aj jeho piatkové rozhovory s rezortnými kolegami z iných krajín potvrdili, že Česká republika, Holandsko, Slovinsko a USA sa budú podieľať na vytvorení vojenskej jednotky na území Slovenska. "Všetci potvrdili, že idú do toho. Idú do toho s nami, lebo cítia, že chcú nám pomôcť. Ale pomáhajú aj sami sebe, tak ako sme my išli do Pobaltia," vysvetlil Korčok. Dodal, že doladiť treba rôzne operačné detaily, čo je na pleciach vojenských expertov a ministrov obrany. Platí však, že uvedené krajiny budú súčasťou medzinárodnej jednotky, čo znamená, že Slovensko nie je ponechané samo na seba.

NATO nie je vo vojne s Ruskom

Korčok uviedol, že z rokovania ministrov jasne zaznelo, že NATO nie je vo vojne s Ruskom a že podpora pre Ukrajinu je organizovaná na úrovni spojencov, a nie organizácie ako takej. Aliancia ako zoskupenie neposiela Ukrajine vojenskú pomoc. "Zároveň je ale nemožné nevnímať to, čo sa deje na východ od aliančného územia ako ohrozenie celej európskej bezpečnosti," vysvetlil Korčok. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko nie je zatiahnuté do vojny na Ukrajine, lebo NATO nie je súčasťou tohto vojnového konfliktu.

"Vyzval som Ruskú federáciu, aby okamžite skončila túto nezmyselnú a nevyprovokovanú vojnu voči nášmu susedovi. Je to ľudsky bezohľadné a politicky nezodpovedné a všetci boli otrasení z toho, že Rusko robí túto vojenskú akciu bez ohľadu na dôsledky, čo bolo vidieť aj túto noc pri útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň," opísal situáciu. Za dôležité považuje aj to, že mimoriadneho zasadnutia šéfov diplomacií 30-člennej Aliancie sa zúčastnili jej nečlenské krajiny Fínsko a Švédsko. To je tiež jasný náznak, že vojna na Ukrajine sa týka všetkých v Európe. "Každý to cíti tak, že obrana Ukrajiny je obrana nás samotných," odkázal Korčok.

Podujatie v Bruseli využil aj na to, aby svojim rezortným kolegom predstavil situáciu na Slovensku a pocity Slovákov, ktorí majú obavy a cítia neistotu kvôli udalostiam v ich bezprostrednom susedstve. "Zároveň chcem povedať, že Slovensko má tú najväčšiu poistku a najväčšiu ochranu, pretože nie sme sami. Za nami stojí ďalších 29 štátov najsilnejšej vojenskej aliancie na svete," povedal Korčok.

NATO nereflektuje žiadosť Kyjeva o zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou

Podľa jeho slov piatkové bruselské rokovania opätovne potvrdili jednotu spojencov a obrovské odhodlanie v prípade potreby brániť aliančné územie, ako aj maximálnu podporu pre Ukrajincov, ktorí hrdinsky bránia svoj štát. Na druhej strane však NATO nereflektuje žiadosť Kyjeva o zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, lebo to už znamená prijatie opatrení vojenského charakteru.