KORONAVÍRUS Regionálny šéf WHO varuje pred blížiacou sa búrkou v súvislosti s omikronom

"V prípade omikronu máme stále veľa nezodpovedaných otázok, avšak už teraz vieme, že tento variant sa stáva dominantným v krajinách ako Dánsko či Portugalsko. V Británii sa už stal dominantným. Vidíme prichádzať ďalšiu búrku," povedal regionálny riaditeľ WHO po pracovnom stretnutí s rakúskym ministrom zdravotníctva Wolfgangom Mücksteinom vo Viedni.

Omikron sa podľa Klugeho stane dominantným

Variant omikron bol na starom kontinente po prvý raz potvrdený pred necelými štyrmi týždňami. Jeho výskyt už potvrdili úrady v 38 z 53 štátov, ktoré WHO ráta do európskeho regiónu. V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov sa podľa Klugeho stane nový variant dominantným vo viacerých krajinách Európy a ešte viac zaťaží národné systémy zdravotnej starostlivosti. "Veľký objem nových infekcií by mohol viesť k väčšiemu počtu hospitalizácií a k rozsiahlemu narušeniu zdravotných systémov a iných kritických služieb," dodal regionálny šéf WHO.