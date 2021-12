KORONAVÍRUS Česká vláda sprísnila opatrenia: Týkajú sa večierkov aj osláv

Vláda obmedzila konanie akcií od 29. decembra. Na večierkoch a oslavách sa bude môcť zúčastniť maximálne 50 ľudí. Na kultúrne a iné akcie bude môcť prísť maximálne 1000 sediacich návštevníkov. Podujatia, pri ktorých účastníci nesedia, budú obmedzené na 100 osôb. Informoval o tom portál Novinky.cz, ktorý tlačovú konferenciu prenášal naživo.

Obmedzenia budú platiť od 29. decembra

Nové opatrenia sa dotknú aj reštauračných zariadení a pohostinstiev. Pri stole budú môcť sedieť maximálne štyri osoby. Otváracie hodiny prevádzok však nebudú obmedzené. Naopak obmedzené budú otváracie hodiny obchodov na Štedrý deň, a to do 12.00 h. Uzavreté budú úplne na Prvý sviatok vianočný 25. decembra. Obmedzenia budú platiť od stredy 29. decembra do nedele 2. januára.