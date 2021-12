KORONAVÍRUS Potrebná bude štvrtá dávka vakcíny: Dôvodom je variant omikron

Minister dodal, že Nemecko si objednalo 80 miliónov dávok vakcíny vyrobenej spoločnosťou BioNTech, špeciálne cielenej na omikron, a doručené by mali byť v apríli alebo máji. Nemecko si tiež objednalo štyri milióny dávok novoschválenej vakcíny od spoločnosti Novavax, ktorá je pokladaná za prijateľnejšiu pre ľudí nedôverujúcich vakcínam, a aj 11 miliónov dávok novej očkovacej látky od firmy Valneva, ktorá čaká na povolenie uvedenia na trh, oznámil ešte Lauterbach. Vakcína od Novavaxu príde do Nemecka v januári, doplnil Lauterbach na tlačovej konferencii.

Minister zdravotníctva podporil aj povinné očkovanie

"Ofenzívne očkovanie posilňujúcimi dávkami je naším najdôležitejším stavebným blokom v boji proti omikronu," uviedol minister zdravotníctva. Lauterbach podporil aj všeobecné povinné očkovanie. Povedal, že bez neho nebude možné dlhodobo zvládať nasledujúce vlny nákazy.

Podľa šéfa nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre nákazlivé choroby Lothara Wielera bude omikron do troch týždňov zodpovedný za väčšinu prípadov infekcie koronavírusom v Nemecku. "Vianoce by sa nemali stať iskrou, ktorá zapáli požiar omikronu," povedal Wieler na tej istej tlačovej konferencii a dodal, že ľudia by mali obmedziť kontakty na úplné minimum.