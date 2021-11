Zeman dnes opustil nemocnicu: Fialu má poveriť zajtra, situáciu však komplikuje izolácia pre KORONAVÍRUS

PRAHA - Prezident Miloš Zeman o 15.30 h opustil Ústrednú vojenskú nemocnicu (ÚVN) v Prahe, kam ho previezli vo štvrtok večer zo zámku v Lánoch po zistení nákazy covid-19. Prezidenta na miesto odviezla sanitka. V nemocnici pobudol prezident bez príznakov choroby dve noci, zdravotníci mu aplikovali infúzie s monoklonálnymi protilátkami. Teraz by mal zamieriť na zámok do Lán, kde plánuje v nedeľu vymenovať za nového predsedu vlády šéfa ODS Petra Fialu.

Prezident sa vo štvrtok vrátil do Lán po hospitalizácii trvajúcej od 10. októbra. V sídle prezidenta strávil len pár hodín, Fialu tam pôvodne chcel vymenovať za nového premiéra už v piatok. Teraz Kancelária prezidenta chystá podobu menovacej ceremónie, ktorá má zodpovedať pravidlám pre izoláciu pacientov, u ktorých bol čovid preukázaný. Hlavná hygienička Pavla Svrčinová totiž v piatok oznámila, že aj na hlavu štátu sa vzťahujú prísne karanténne opatrenia. V izolácii musí každý nakazený koronavírusom zostať 14 dní.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli dne 28. listopadu 2021 v 11:00 hodin na zámku v Lánech, za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření: https://t.co/tEHh5jRCRN — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 26, 2021

Fiala by mal byť menovaný v osobnom kontakte so Zemanom

Podľa ministra zdravotníctva v demisii Adama Vojtecha (za ÁNO) nemôže však byť Fiala menovaný v osobnom kontakte so Zemanom. Na podobe upraveného ceremoniálu by sa zúčastnení mali dohodnúť ešte dnes. Vymenovať by mal Zeman Fialu v nedeľu o 11:00, predseda občianskych demokratov a líder koalície Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátov so STAN by s prezidentom chcel dohodnúť aj jasný harmonogram vymenovania celého kabinetu. Očakáva, že by sa vláda mala ujať riadenia krajiny najneskôr v polovici decembra. Prezident plánoval od pondelka sériu schôdzok s kandidátmi na ministrov, čo skomplikuje jeho izolácia. S Fialou už raz jednal formou videokonferencie.

O Zemana sa bude starať spoločnosť Senior Home Group

O Zemana sa bude v Lánoch znovu starať spoločnosť Senior Home Group, ktorá sa zdravotnej starostlivosti o prezidenta začala venovať po jeho štvrtkovom prepustení z ÚVN. Test Zemana na koronavírus si firma podľa člena svojho vedenia a lekára Borisa Šťastného vo štvrtok vyžiadala kvôli kontaktu prezidenta s nakazeným človekom.