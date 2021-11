Najbizarnejšie vymenovanie premiéra v histórii: FOTO Zeman uzavretý v izolačnej bunke a Fiala s poverením!

PRAHA/LÁNY - Podobné vymenovanie predsedu vlády tu ešte nikdy predtým nebolo. Za všetko opäť môže pandémia koronavírusu. Pozitívny test totiž krátko pred vymenovaním Petra Fialu (SPOLU) mal český prezident Miloš Zeman, ktorý bol len pár dní predtým prepustený z nemocnice pre iné, osobné ochorenie. Tentokrát sa ale vymenovanie Fialu už oddialiť nedalo a prezidentská kancelária musela konať a vymyslela tento provizórny spôsob. Zemana uzavreli do antibakteriálnej bunky!

archívne video

Prezident Miloš Zeman dnes vymenoval na zámku v Lánoch predsedu ODS a lídra koalície Spolu Petra Fialu za nového premiéra. Slávnostný akt sa uskutočnil sedem týždňov po snemovných voľbách, v ktorých volebné zoskupenie Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátov sa STAN získalo v dvojstočlennej dolnej komore 108 mandátov. Vlády by sa Fiala chcel s celým kabinetom ujať najneskôr v polovici decembra.

Takto si to nepredstavovali

Podobu dnešnej slávnosti však ovyplyvnili hygienické podmienky na kontakt s prezidentom, u ktorého vo štvrtok test odhalil ochorenie covid-19. Prezident tak musel byť uzavretý v zvláštnej bunke, aj keď v jednej miestnosti s Fialom.

Prezident Miloš Zeman mě jmenoval předsedou vlády. Změna je na dosah. pic.twitter.com/qDrevVFTg3 — Petr Fiala (@P_Fiala) November 28, 2021

Vymenovanie malo prebehnúť už v piatok

Ceremoniál vymenovania sa mal uskutočniť už v piatok, Hrad ho však musel odložiť kvôli štvrtkovému pozitívnemu testu prezidenta. Zeman sa potom musel na dva dni vrátiť do Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN), kde bol od 10. októbra hospitalizovaný. Hoci ochorenie covid je podľa Zemanových lekárov u prezidenta bezpríznakové, musí hlava štátu dodržať podmienky izolácie. To ovplyvnilo aj podobu slávnostného aktu. Hovorca ODS Václav Smolka povedal, že hradná kancelária v sobotu večer ODS uistila, že vymenovanie bude zodpovedať hygienickým opatreniam.

Právě teď jsem v Lánech, kde mě prezident Zeman jmenoval předsedou vlády. pic.twitter.com/0PtRLq3oPw — Petr Fiala (@P_Fiala) November 28, 2021

Namiesto jedných dverí boli umiestnené provizórne steny z plexiskla. Vznikol tak akýsi oddelený priehľadný výklenok, ktorý Zemanovi umožnil, aby na Fialu videl, zároveň ale nedôjde k žiadnemu bližšiemu kontaktu oboch štátnikov. Nepodali si napríklad ruky, ani si neodovzdali žiadnu listinu.

Provizórne podmienky

Prezident tak bol za plexisklom v jednej miestnosti spolu s Fialou, hradným kancelárom Vroclavom Mynárom a protokolárom Vladimírom Krulišom. Podľa prezidentovho poradcu a epidemiológa Romana Prymulu, ktorý sa na príprave podieľal, sa ceremoniálu zúčastnil čo najmenší počet ľudí a všetci boli testovaní na koronavírus.

Po vymenovaní za premiéra by chcel Fiala so Zemanom prebrať harmonogram vymenovania vlády. Prezident sa chcel v Lánoch postupne stretnúť s adeptmi na ministrov, to ale skomplikuje jeho izolácia.

Podobu menovacieho ceremoniálu s hlavnou hygieničkou konzultoval šéf stredočeskej hygienickej stanice, ktorý k nemu dostal žiadosť z prezidentskej kancelárie, s ktorou vec rieši, doplnila Svrčinová. "Z našej strany im bolo oznámené, že žiadne výnimky z izolácie nie sú možné," povedala v sobotu TV Prima hovorkyňa stredočeských hygienikov Dana Šalamunová. Informácie podľa hovorkyne stredočeskej hygienici Pražskému hradu poskytli v piatok.

Gratulácia od Hegera

K vymenovaniu do funkcie premiéra už svojmu budúcemu kolegovi zablahoželal aj slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO).