Kontroverzné vyhlásenie českého vedca: Prekonaní sú menším rizikom pre spoločnosť! Argumenty Očami farmácie

Karel Drbal je český imunológ, ktorý sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal po rozhovore pre Českú televíziu. Video sa následne dostalo aj na sociálne siete a behom pár dní sa stalo virálnym. Dôvodom sú jeho vyjadrenia o očkovaní, o ktoré sa začali opierať rôzne skupiny antivaxerov. Drbal mal na úvod odpovedať, prečo toľko ospevované očkovanie neurobilo bodku za pandémiou, na čo imunológ povedal, že išlo o falošný predpoklad.

Archívne VIDEO Premiér Heger oznámil prísne opatrenia v rámci nového COVID automatu: Od pondelka platí lockdown pre nezaočkovaných

"Keby si kompetentní urobili včas analýzu a čítali pôvodné štúdie, vedeli by, že vakcíny neboli robené na zabránenie šírenia vírusu,“ povedal Drbal na úvod. Podľa jeho slov už počas jarnej vlny bolo vidieť, že aj očkovaní môžu šíriť vírus ďalej. Dodal, že ani tak zaočkované krajiny ako Izrael alebo Singapur sa už nemôžu brániť ďalšej vlne. Podľa jeho slov štatistiky ukazujú, že aj očkovaní môžu skončiť v nemocnici a na koronavírus aj umrieť, pričom tí, ktorí koronavírus prekonali, takíto problém údajne nemajú. „Tí, ktorí prekonali koronavírus, sú pre spoločnosť a pre nich samotných oveľa menším rizikom ako tí, ktorí boli iba očkovaní,“ konštatoval Drbal, na čo mu moderátor oponoval, že v prípade tých, ktorí koronavírus prekonajú, to v prvom rade musí dopadnúť dobre.

Zdroj: Reprofoto / Česká televize

Ak sa totiž neočkovaní nakazia, existuje pomerne vysoké riziko, že boj s koronavírusom prehrajú a zomrú. Moderátora zaujímalo, či Drbal vidí nejakú možnosť, aby sa záujem o očkovanie v Česku zvýšil, na čo odpovedal, že si myslí, že súčasné kampane, ktoré majú ľudí motivovať k očkovaniu, nebudú mať výraznejší vplyv. Následne sa ako imunológ zaujímal, aký je cieľ očkovania a či nie sú k dispozícii aj iné, alternatívne liečby nákazy. Dodal, že okrem iného majú chýbať aj základné informácie, ako majú lekári liečiť u pacientov koronavírus.

Zdroj: Reprofoto / Česká televize

„Verím, že liečba koronavírusu existuje, ona prakticky existovala už od začiatku. V žiadnom prípade to nie je isoprinosine, ale kortikosteroidy,“ povedal Drbal. Ako uviedol, koronavírus sa šíri prostredníctvom ohnísk a nie komunitne, pričom je potrebné ohniská identifikovať a v ich okolí cielene zasiahnuť. Priznal, že očkovanie nám pomôže k tomu, aby sme sa postupne vrátili do normálu, avšak, pri delta variante, ktorý je mimoriadne infekčný, nemá byť zárukou, že ochráni ľudí pred ťažkým priebehom či smrťou. Na záver uviedol, že podľa jeho názoru nebude vakcína nikdy fungovať stopercentne a odhaduje, že to skôr bude na úrovni 50 percent. „Je to normálna účinnosť vakcín, nejde o nič prekvapivé,“ uzavrel. Za pár dní má video na videoplatforme Youtube takmer pol milióna zhliadnutí.

Pohľad Očami farmácie

Na celú vec sa pozreli aj autori projektu Očami farmácie, podľa ktorých sú v rozhovore uvedené viaceré klamlivé informácie. A hneď prvá zavádzajúca informácia mala zaznieť už z úvodnej otázky moderátora, keď sa Drbala pýtal, prečo vakcína nespravila za koronavírusom bodku. „Pôvodné štúdie mali za cieľ sledovať, či vakcína dokáže zabrániť ťažkému priebehu COVID-19, hospitalizácii a smrti. Štúdie nehovorili nič o vplyve na šírenie vírusu. K žiadnemu falošnému predpokladu tu však nedošlo. Vedci vôbec nepredpokladali, že vakcíny budú zabraňovať aj šíreniu koronavírusu. Práve naopak. Vedci informovali, že sa treba mať na pozore, keďže vakcína nemusí vôbec spomaliť šírenie vírusu a preto budú potrebné rúška,“ upozornili z projektu s tým, že dané informácie sa dajú ľahko overiť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke

Okrem toho poukázali aj na ďalšie nie úplne pravdivé tvrdenie imunológa. To sa týkalo jeho názoru, že už v jarnej vlne bolo jasné, že očkovaní môžu šíriť vírus ďalej. Ba čo viac, na jar sme podľa slov Očami farmácie dozvedeli presne opačné informácie – že už tí, ktorí sa nakazili tri týždne po očkovaní, mali zhruba o polovicu nižšiu pravdepodobnosť, že budú infekciu šíriť ďalej. Autori projektu sa vyjadrili aj k Drbalovmu výroku, že vysoko zaočkované krajiny sa nemôžu brániť tretej vlne. „Je pravda, že Izrael aj Singapur postihla druhá vlna, no to neznamená, že očkovanie nemá žiadny význam. Singapur zaznamenal od začiatku pandémie 241 000 prípadov COVID-19 a 612 úmrtí. Zaočkovanosť je tu na úrovni 88%. Naproti tomu naše Slovensko so zaočkovanosťou 46% malo pri podobnom počte obyvateľov dvojnásobok prípadov COVID-19 a 22-násobne viac obetí (13 687 úmrtí),“ poukázali.

Zdroj: SITA/AP Photo/YK Chan

Nemyslia si však, že tí, ktorí koronavírus prekonali, predstavujú menšie riziko pre seba a spoločnosť. Ide o ďalší Drbalov výrok. Ak by aj jeho slová boli pravdivé, stále by u tých, ktorí sa koronavírusom nakazia, existovalo riziko, že boj nemusia vyhrať. Avšak, podľa slov autorov projektu smrť nie je jediná nepríjemnosť koronavírusu, ale aj tzv. long covid či postcovidový syndróm. Po prekonaní vírusu totiž mnohí mali dlhotrvajúce príznaky nákazy, ako je napríklad dýchavičnosť.

Očami farmácie sa pozreli aj na ďalší výrok – ten sa týka podávania kortikosteroidov počas liečby koronavírusu. „Kortikosteroidy, napríklad dexametazón naozaj pomáhajú pri terapii COVID-19. Sú však indikované u pacientov, ktorých stav si vyžaduje liečbu kyslíkom (od podpornej liečby až po umelú pľúcnu ventiláciu). Ich použitie u nehospitalizovaných pacientoch sa neodporúča,“ upozornili s tým, že v domácej liečbe sa rovnako neodporúčajú ani antikoagulatiká.

Zdroj: SITA/Zoltan Balogh/MTI via AP, file

Súčasná mimoriadne kritická situácia podľa Očami farmácie je obrovským problémom, počas ktorého je prakticky nemožné sa vrátiť do normálnu pred pandémiou. Zdieľali okrem iného aj mapu COVID automatu, kde je väčšina okresov v čiernej, najhoršej farbe a platia tu najprísnejšie pravidlá a obmedzenia. Denne okrem iného pribúdajú desiatky obetí, ktoré sú podľa odborníkov zbytočné, keďže tu máme vakcínu.

Nepravdivé má byť aj ďalšie Drbalovo vyjadrenie – a to, že očkovaní nie sú chránení pred ťažkým priebehom či smrťou. „Očkovanie poskytuje ochranu pred ťažkým priebehom COVID-19 a aj pred smrťou. Nie je to 100%, ale to neznamená, že nefungujú vôbec. Znakom, že fungujú je aj fakt, že 81,2% hospitalizovaných ľudí tvoria nezaočkované osoby,“ konštatovali autori projektu.