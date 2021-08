VIDEO Život pod vládou Talibanu: Je to ako apokalypsa, tvrdí mladá žena, ktorá prišla o prácu!

Ženy sa ukrývajú vo svojich domovoch, a keď ich opúšťajú, väčšinou majú zahalenú tvár. "Ľudia chodia von a domov sa vracajú, ako najrýchlejšie to ide," opisuje dvadsaťročná dievčina, ktorá sa v pondelok vydala do ulíc Kábulu. "Je to ako apokalypsa," hovorí.

Uvádza, že nemôže navštevovať univerzitu, pretože Talibanci z nej vyhnali ženy, kým neprídu na to, ako ich oddeľovať od mužov. "Je to hlúpe rozhodnutie, pretože nemáme dosť profesoriek," dodáva aktivistka. Momentálne nemá ani prácu, pretože banka, v ktorej je zamestnaná, ženy radšej nechala doma. Von sa prvýkrát odvážila v pondelok, týždeň po prevzatí moci Talibanom, keď jej došlo jedlo.

Zo stien v hlavnom meste zmizli plagáty, na ktorých boli ženy, s výnimkou tých, ktoré visia príliš vysoko. Hoci v Kábule ustala hudba, na uliciach si ďalej hrajú deti. "V tejto chvíli to nie je také zlé, ako by sa dalo predpokladať," tvrdí mladá žena. Otvorené zostávajú aj niektoré kozmetické salóny a kaderníctva. "Prajem si, aby do nich zašli Talibanci, vyzerajú ako príšery," poznamenáva.

Taliban ovláda ľudí strachom

Taliban zatiaľ nezostavil vládu ani nepredložil zákony, ktoré by spresnili, čo sa teraz smie. "Je to vec strachu. Nemajú armádu, ktorá by ovládala ľudí. Ale strach ovláda každého," uvádza mladý bankár z Kábulu. Dodáva, že pod nálepkou Talibanu sa skrývajú veľmi odlišní ľudia. "Niektoré skupiny sa k obyvateľom správajú dobre, iné si ale robia, čo chcú. Napríklad tí, ktorí jedia v reštauráciách bez zaplatenia," hovorí muž.

V provincii Chost na juhovýchode krajiny radikáli vyzerajú pokojnejšie. Možno preto, že región, ktorý je konzervatívnejší než hlavné mesto, majú pod kontrolou. "Situácia sa vrátila do normálu. Prevádzka sa spomalila, ale mnoho obchodov znovu otvorilo, dievčatá a chlapci chodia do školy ako predtým," opisuje humanitárny pracovník. "Ľudia si ale robia starosti. Je potrebné oživiť služby, tak aby vyhovovali ich potrebám. Mnoho z nich prišlo o prácu a boja sa o ekonomiku. Postoj Talibanu je ale oveľa miernejší, než očakávali. Mysleli si, že bude rovnaký, ale nie je to tak," hovorí.

Peniaze míňajú iba na základné potreby

Severoafganský Kunduz je po niekoľkých týždňoch bojov v troskách. Budovy v meste sú zničené a obchody vykradnuté. "Niektorí začali opravovať svoje podniky, ale domy nie. Ľudia ušli, ale mnoho z nich sa ešte nevrátilo, alebo na to nemajú peniaze," opisuje miestny podnikateľ. Mesto podľa neho prišlo o vzdelané elity a mladých obyvateľov, ktorí sa boja, že bez medzinárodných darcov nebudú vznikať rozvojové a vzdelávacie projekty.

Ľudia s ohľadom na rast cien nakupujú len základné potraviny ako ryžu, zemiaky a chlieb. "Už nejedia ani ovocie. Myslia si, že je potrebné šetriť, pretože nebudú mať ako zarobiť peniaze. Nepoužívajú ani mydlá alebo šampóny," popisuje muž, ktorý musel uzavrieť svoju drogériu.