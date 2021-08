Taliban pátra po spolupracovníkoch bývalej vlády: Na Slovensku vyzývajú na pomoc utečencom z Afganistanu

Apeluje v ňom, aby sa Slovensko pridalo k výzve generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na prijatie afganských utečencov a zdržanie sa akýchkoľvek deportácií. Vyzýva, aby sa pomoc sústredila na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva – zamestnancov ľudskoprávnych inštitúcií, novinárov, aktivistov, ženy, deti a ďalších, ktorých životy a práva sú v akútnom ohrození.

Stredisko žiada aj o zabezpečenie evakuácie ďalších osôb a rozšírilo pôvodný plán, ktorý sa vzhľadom na situáciu javí ako nedostatočný. "Rozhodnutie Vlády SR pokračovať v evakuácii a podporiť prijatie ďalších osôb pôsobiacich v Afganistane bude Stredisko jednoznačne podporovať ako vyjadrenie medzinárodnej solidarity, potvrdenie ľudskoprávneho prístupu v riešení krízovej situácie a snahu napĺňať dobrovoľné záväzky SR," uzavrelo národné stredisko pre ľudské práva.

Stále som veľvyslancom ČR v Kábule, ale neviem kedy sa tam vrátim, tvrdí Baloun

Ešte minulý piatok počítala česká diplomacia s tým, že má na evakuáciu z Kábulu čas do konca septembra. V rozhovore pre televíziu ČT24 to povedal veľvyslanec Jiří Baloun, ktorý sa do Česka vrátil vo štvrtok na palube tretieho evakuačného špeciálu. "V pondelok sa situácia, bohužiaľ, vyhrotila. Okolo letiska sa začali zhromažďovať tisícky ľudí. Bola tam streľba. Brány letiska boli zavreté, odletové dráhy boli tiež zavreté, takže naše lietadlo ani nemohlo pristáť," opísal chaotickú situáciu Baloun.

Americkým vojakom sa napokon poradilo dostať situáciu na letisku pod kontrolu. České veľvyslanectvo medzitým obvolávalo rodiny afganských spolupracovníkov, aby ich čo najskôr dostali do bezpečia. "Panovali obavy, či sa nám podarí na letisko dostať ľudí, ktorí s nami spolupracovali," pokračoval Baloun. Televízia ČT24 pripomenula, že Baloun je bývalý generál, čo mu pomohlo zachovať pokoj v momentoch, keď bol pod tlakom. Podľa neho aj vďaka šťastiu sa podarilo evakuovať Afgancov, ktorí spolupracovali s českou ambasádou a armádou.

Jiří Baloun v rozhovore dodal, že je oficiálne stále veľvyslancom ČR v Kábule, ale ešte nevie kedy a či sa tam vráti. Všetko podľa neho závisí od "vývoja politickej diskusie medzi západnými spojencami a Talibanom". O ďalšom vývoji v nepokojnej krajine špekulovať nechcel. Armáda ČR v predchádzajúcich dňoch vypravila tri letecké špeciály, ktoré do Česka priviezli aj samotného Balouna. Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok ocenil prácu veľvyslanca. Šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek povedal, že Baloun od neho dostane medailu.

Taliban systematicky pátra po spolupracovníkoch bývalej vlády

Bojovníci hnutia Taliban prehľadávajú dom za domom s cieľom nájsť ľudí, ktorí zastávali vedúce funkcie v afganskej vláde, píše sa v tajnej správe, ktorú vypracovali poradcovia OSN pre hodnotenie hrozieb. V piatok o tom informovala panarabská spravodajská stanica al-Džazíra. "Taliban zintenzívňuje pátranie po všetkých jednotlivcoch a spolupracovníkoch bývalého režimu a v prípade neúspechu sa zameriava na rodinných príslušníkov, ktorých zatýka a trestá podľa vlastného výkladu práva šaría," uvádza sa v správe, ktorú vypracovalo Nórske centrum pre globálne analýzy a má ju k dispozícii spravodajská televízia Sky News a niekoľko ďalších médií.

"Zvlášť ohrození sú jednotlivci na vedúcich pozíciách vo vojenských, policajných a vyšetrovacích jednotkách," pokračuje správa. Talibovia počas domových prehliadok hľadajú i ľudí, ktorí spolupracovali s USA a Severoatlantickou alianciou (NATO). Bojovníci Talibanu vo štvrtok zastrelili príbuzného novinára nemeckej stanice Deutsche Welle. Podľa stanice pátrali na západe Afganistanu po novinárovi, ktorý momentálne pracuje v Nemecku. Pri útoku na jeho príbuzných jedného zabili, ďalšieho vážne zranili. Zvyšným sa podarilo v poslednej chvíli uniknúť a sú na úteku.

Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.