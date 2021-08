Mária brutálne zavraždila milionára: Jeho rodina jej dodnes neodpustila, má pre ňu drsný odkaz

COSTA DEL SOL - Pamätáte si na prípad Márie Kukučovej (33)? Pred vyše siedmimi rokmi zavraždila milionára Andyho Busha (†48). Z jej strany išlo o chladnokrvnú popravu. To je aj dôvod, prečo jej rodina boháča jej čin ešte neodpustila: "Mali by ťa popraviť!", odkazujú jej.

K vražde došlo v španielskom letovisku Costa del Sol, kde Bush vlastnil vilu. Práve tu si na neho počkala Kukučová, aby naplnila svoj hrôzostrašný plán.

Dôvodom vraždy bolo asi to, že sa s ňou milionár v roku 2013 rozišiel. Trikrát na neho vystrelila z revolveru. Bush nemal žiadnu šancu. Dve rany ho zasiahli do hlavy. "Vrahyňa v bikinách", ako nazývajú Kukučovú britské médiá, potom nasadla do jedného z luxusných áut, ktoré milionár vlastnil a zdúchla.

Zdroj: Profimedia.sk

"Bola posadnutá jeho majetkom. Jediné, čo ju zaujímalo, boli peniaze," hovorí sestra milionára Rachel Bushová. "Nezaslúži si žiť," pokračuje. "Bol to môj milovaný brat, môj najlepší priateľ," dodáva so slzami v očiach Bushová. Ani jeho dcéra Ellie nie je na tom lepšie: "Otec ma nikdy nevyprevadí uličkou k oltáru," smúti.

Mária Kukučová pred súdom Zdroj: Profimedia.sk

Lenže Mária Kukučová mala smolu. Pri úteku ju videla nová Bushova partnerka Marija Korotajevová (27), ktorá potom v prípade figurovala ako jediný očitý svedok, píše blesk.cz.

Zdroj: Profimedia.sk

Blondínka bola odsúdená na 13 rokov a deväť mesiacov väzenia. Povinná tiež bola rodine zaplatiť 200-tisíc eur. Ani to však nie je dostatočnou náplasťou na smútok a hnev Bushovej rodiny.

Zdroj: Profimedia.sk

"Mrzí ma, že nezabíjala v krajine, kde by vyfasovala trest smrti," povedala Bushová. "Nikdy jej neodpustím, čo urobila," dodala.