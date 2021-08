FOTO dovolenkovej skazy: Hnus v bazéne! Hotel zverejnil, čo dokážu spraviť niektorí hostia

"Veselú nedeľu všetkým. Niektorí nápomocní hostia včera v noci úplne zahádzali náš vonkajší bazén obrovským množstvom nábytku. To je práve to, čo sme potrebovali. Ak má niekto akékoľvek informácie, ktoré by nám mohli pomôcť vypátrať vinníkov, kontaktujte nás. Služba bude dnes ráno trochu pomalá, ľudia. Ospravedlňujeme sa," znie príspevok, ktorý si rýchlo získal takmer 200 komentárov od ľudí, ktorí prejavovali podporu a posielali priania, uviedla stránka CornwallLive.

To viedlo k tomu, že hotel zverejnil ďalšiu správu so slovami: „Páni! Vaše komentáre nás nadchli. Ďakujeme všetkým, ktorí povedali, čo si tiež myslíme. Rodičia týchto delikventov budú bezpochyby typom, ktorý sa bude sťažovať alebo zanechá zlú recenziu, ak im bude počas pobytu k dispozícii nedostatočný alebo chatrný nábytok."

Zdroj: Facebook/ Atlantic Reach

Hotel teraz čelí veľkému upratovaniu, zisťuje rozsah škôd. Bazén je uzavretý. K dispozícii je menej zariadenia na posedenie si na slnku. Netreba zabúdať ani na celkové náklady, ktoré vandali spôsobili. Personál, ktorý už aj tak tvrdo pracuje, čelí teraz ďalšiemu stresu. „Toto asociálne správanie je úplne nechutné.“

Stredisko Atlantic Reach je ocenené rekreačné stredisko, ktoré sa môže pochváliť prázdninovým ubytovaním v blízkosti jednej z najkrajších pláží v Cornwalle. Má vlastnú krčmu a kaviareň, detský klub, wellness a klub pre voľný čas.