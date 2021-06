Tragická dopravná nehoda v Maďarsku: Zrážka kamióna s mikrobusom si vyžiadala tri životy

Hovorca maďarských záchranárov OMSZ Pál Győrfi uviedol, že do zásahu nasadili osem sanitiek a dva záchranárske vrtuľníky. Zranených odviezli do nemocníc v Budapešti, Szolnoku a Kecskeméte. Polícia uviedla, že kamión jazdiaci na štátnej ceste č. 4 v smere od Budapešti do Debrecína prešiel z doposiaľ neznámych príčin do protismeru a z boku narazil do mikrobusu, z ktorého v dôsledku toho vypadli viacerí pasažieri. Hospitalizovaný je aj vodič nákladného auta, o ktorom však zatiaľ nie sú k dispozícii bližšie podrobnosti.