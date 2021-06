Návrat ku krutej smrti: V USA chcú popravovať plynom, ktorým zabíjali nacisti v Osvienčime!

PHOENIX - Zyklon B je plyn, ktorý nacisti použili na zabitie miliónov ľudí v koncentračných táboroch. Táto látka teraz prežíva smutné oživenie, pretože americký štát Arizona by ju chcel použiť na popravu osôb odsúdených na smrť. Je to krutá metóda, pretože keď bol Zyklon B naposledy použitý na popravu pred 22 rokmi, mužova agónia trvala 18 minút, počas ktorých trpel silnými záchvatmi kašľu.

Arizona oprášila a „zrekonštruovala“ svoju starú plynovú komoru, aby ju bolo možné opäť použiť na popravy. Ako informoval denník The Guardian, americký štát minul viac ako 2 000 dolárov na výrobu zložiek smrtiaceho plynu - látky, ktorú nacisti počas holokaustu použili na zabitie miliónov Židov, politických oponentov a mnohých ďalších menšín.

Injekcia so sebou nesie tiež riziko krutých komplikácií

Po siedmich rokoch chce republikánmi ovládaný štát obnoviť popravy. Posledná poprava, ktorá bola vykonaná smrtiacou injekciou v roku 2014, bola zo strany štátu prísne kritizovaná: Joseph Wood, odsúdený za vraždu svojej bývalej priateľky a jej otca v roku 1989, zomrel až po dvojhodinovom boji so smrťou. Bolo potrebných 15 dávok jedu, ktorý sa v tom čase často nepoužíval a pre ktorý Wood slúžil ako pokusný králik.

Primitívna skúška komory

Po výraznej kritike tejto metódy by sa teraz mala znovu použiť plynová komora. Funkčnosť bola testovaná už minulé leto - kontrolovalo sa, či sú tesnenia okien a dverí stále neporušené, a odtoky boli vyčistené od upchatia. Namiesto smrtiacich chemikálií bol odpálený dymový granát, ktorý simuloval popravu. Podľa britských novín sú metódy funkčného testu údajne veľmi primitívne. Na kontrolu, či neuniká plyn, sa použila sviečka. Plameň umiestnili na okná a pri dverách, blikanie malo ukázať na netesnosti.

Robert Dunham, šéf Death Penalty Information Center, je z postupu šokovaný: „Možno sa len čudovať, čo si pritom myslela Arizona, keď došla k presvedčeniu, že by bolo v roku 2021 prijateľné popraviť ľudí v plynovej komore plynným kyanidom. To tam nemajú niekoho, kto by poznal históriu holokaustu?“

Dvom kandidátom hrozí v blízkej budúcnosti plynová komora

Posledným, kto bol v Arizone popravený plynom, bol Walter LaGrand, ktorého usmrtili v roku 1999 za ozbrojenú lúpež. Zomrel až po 18 minútach so silnými záchvatmi kašľa. V súčasnosti je v štáte 115 ľudí, ktorí sa nachádzajú v cele smrti. Na novozavedený typ popravy prichádzajú do úvahy dvaja odsúdení na smrť: 65-ročný Frank Atwood zabil v roku 1984 osemročné dievča. Clarence Dixon, tiež 65-ročný, bol odsúdený za vraždu študentky z roku 1978.