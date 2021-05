Väzen odsúdený na smrť šokoval výberom svojho posledného jedla: Toto zjedol pred popravou

Victor Feguer bol odsúdený za vraždu a popravený obesením v roku 1963 vo veku 28 rokov. Pred smrťou dostanú väzni možnosť vybrať si svoje posledné jedlo, on poprosil o jednu olivu s kôstkou. Údajne tak urobil v nádeji, že z jeho hrobu vyrastie olivovník ako symbol mieru.

Zdroj: pixabay.com

Jedlo vyfotografoval Novozélanďan Henry Hargreaves v rámci svojej zbierky nazvanej "No Seconds", v ktorej dokumentoval posledné jedlá väzňov odsúdených na trest smrti. Fotka Feguerovho jedla sa stala veľmi populárnou. "Je to také jednoduché, krásne a trochu konečné. Je to ako bodka na konci jeho života," vysvetlil Hargreaves portálu CBS News. Dôvodom, prečo sa rozhodol fotiť posledné jedlá väzňov, je zmes všednosti a neobyčajnosti v jeho dielach. "Takže keď som čítal o snahách zastaviť tradíciu posledného jedla v Texase, vyvolalo to môj záujem. V najprirodzenejšom okamihu, ktorý existuje, aké boli žiadosti o jedlo?" pokračuje Henry.

Zdroj: TASR/AP/Kinard Lisbon/South Carolina Department of Corrections

V súčasnosti už väzni v cele smrti v Texase nedostávajú svoje posledné jedlo. Rozhodlo sa tak po tom, čo si odsúdený vrah Lawrence Russell Brewer zaželal obrovské kvantum jedla. Konkrétne chcel misku vyprážanej okry s kečupom, dva kuracie steaky s omáčkou a cibuľou a syrovú omeletu s mletým hovädzím mäsom, jalapenos a paprikou. Okrem toho požiadal o cheeseburger zo slaniny s trojitou porciou mäsa, tri fajity a pol bochníka bieleho chleba, špeciálnu pizzu pre milovníkov mäsa, takmer pol kila vanilkovej zmrzliny Blue Bell, jeden kus fondánu z arašidového masla s drvenými arašidmi a tri nápoje zvané root beer. Keď však položili jedlo pred Brewera, vyhlásil, že nie je hladný.