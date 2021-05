Ruská vláda označila Česko a USA za nepriateľské krajiny

Ruská vláda zverejnila zoznam "nepriateľských štátov", ktorý nateraz zahŕňa iba USA a Česko. České veľvyslanectvo v Moskve bude na základe tohto opatrenia môcť zamestnať nanajvýš 19 ruských pracovníkov a americká ambasáda žiadnych, uviedla Moskva.

"Ak by to bolo nutné", Moskva môže vydať úplný zákaz najímania ruských občanov na prácu na miestnych veľvyslanectvách a konzulátoch. Tým by sa výrazne skomplikovala činnosť diplomatických zastúpení. "Schváliť priložený zoznam krajín, ktoré voči Rusku, ruským občanom alebo ruským právnickým osobám páchajú nepriateľské činy," uvádza sa v príkaze zverejnenom v piatok na oficiálnej ruskej vládnej webovej stránke legislatívnych informácií, dopĺňa tlačová agentúra TASS.

Opatrenia budú prijaté v súlade s dekrétom ruského prezidenta Vladimira Putina z 23. apríla. Najnovší krok Moskvy voči ČR je pokračovaním roztržky, ktorá sa začala po oznámení Prahy zo 17. apríla, že z výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú dôvodne podozriví agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU, pripomína internetový spravodajský portál Novinky.cz. Česko a Rusko si následne vzájomne vypovedali desiatky diplomatov a česká vláda vyradila ruskú spoločnosť Rosatom z tendra na rozšírenie jadrovej elektrárne Dukovany.

Ďalší krok k eskalácii vzťahov

Česko považuje postup Ruska za ďalší krok k eskalácii vzťahov nielen s Českou republikou, ale aj Európskou úniou a jej spojencami. V dnešnom vyhlásení to uviedlo ministerstvo zahraničia. Takýto postup je podľa ministerstva zahraničia úplne v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, a to najmä vo vzťahu k záväzku umožniť riadne fungovanie diplomatických misií, a s princípom nediskriminácie medzi jednotlivými štátmi.

"Je nám ľúto, že Rusko volí cestu konfrontácie na vlastnú škodu, lebo takéto opatrenie bude mať nepriamo vplyv aj na prípadný rozvoj kontaktov medzi obyčajnými občanmi, pre turizmus či rozvoj obchodných vzťahov," poznamenalo ministerstvo.

Rozhodnutie ČR zastropovat počet pracovníkov na ruskej ambasáde v Prahe sa aktom ruskej vlády nemení. "Na rozdiel od ruského postupu je tento náš krok v plnom súlade s medzinárodným právom," dodala česká diplomacia.