Príslušníci pohraničnej stráže spôsobili smrť muža: Bili ho a kopali! Súd rozhodol, vinníci poznajú svoje tresty

Dvom z nich súd vymeral trest v dĺžke deväť rokov a tretiemu sedem rokov za to, že Ukrajincovi Ihorovi Homeňukovi spôsobili zranenia, v dôsledku ktorých mu zlyhalo dýchanie a zomrel. Súd obvinenia z násilnej vraždy zamietol; mužov však usvedčil z vážneho ublíženia na zdraví, ktoré viedlo k smrti.

Ihor Homeňuk do Portugalska priletel vlani v marci z Turecka, píše portál Euronews.com. Muž podľa AFP nemal platné víza na vstup do Portugalska. Miestne úrady ho zadržali po tom, ako odmietol nastúpiť do lietadla, ktoré ho malo odviezť z krajiny.

Príslušníci SEF ho podľa súdu po zadržaní zviazaného kopali a bili, čím mu spôsobili zlomeniny rebier a následne smrť udusením. Prípad vyvolal v Portugalsku znepokojenie a vláda sa v reakcii naň rozhodla uskutočniť reformu pohraničnej stráže, píše Euronews. Bývalá šéfka SEF vlani decembri v súvislosti s touto kauzou odstúpila z funkcie.