Vedci prišli na netradičný test na KORONAVÍRUS: Čakanie sa skráti na sekundy!

Vedci z univerzity v meste Wageningen vycvičili včely tak, že im za odmenu dávali cukrovú vodu zakaždým, keď pred sebou mali vzorku s covidom-19. Keď bola pred nich postavená neinfikovaná vzorka, nedostali odmenu žiadnu.

Potom, čo si na tento systém zvykli, včely začali pred pozitívnymi vzorkami spontánne naťahovať sosák v očakávaní odmeny, povedal profesor virológie a jeden z autorov štúdie Wim van der Poel.

Znamením je vytiahnutý sosák

"Vezmeme od včelára normálne včely medonosné a dáme ich do včelích postrojov," hovorí. "Hneď potom, čo pred ne dáme pozitívnu vzorku, im dáme aj cukrovú vodu. A včely hneď vytiahnu svoje sosáky, aby sa vody napili." Vytiahnutý sosák je podľa vedcov potvrdením, že pred sebou majú vzorku pozitívnu na koronavírus.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Získať výsledok klasického testu na covid-19 môže trvať celé dni, včelia reakcia je ale okamžitá. Metóda je tiež lacná, potenciálne vhodná pre krajiny, kde je možnosť laboratórneho testovania obmedzená, dodávajú výskumníci.

Konvenčné testy sú predsa len lepšie

Profesor Dirk de Graaf, ktorý sa vo svojom výskume na Gentskej univerzite v Belgicku zameriava na včely, hmyz a zvieraciu imunológiu, si však nemyslí, že tento postup môže v najbližšej dobe nahradiť konvenčné techniky testovania na covid-19.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

"Je to dobrý nápad, ale v tomto by som uprednostňoval vykonávanie testov klasickými diagnostickými nástrojmi pred včelami. Som obrovským milovníkom včiel, ale používal by som ich na iné účely ako na detekovanie covidu-19," dodal.

Techniku ​​"hmyzieho vyňuchania" v 90. rokoch úspešne testovala americká armáda s cieľom odhaliť výbušniny a toxíny, povedal de Graaf. Mory, včely či osy boli podľa neho používané "na bezpečnostné účely, aby odhaľovali výbušniny, a tiež v lekárskej diagnostike".

O skutočnej efektivite covidového testovanie vykonanom vedcami z Wageningenu je podľa de Graafa známe príliš málo. K nápadu vykonávať týmto spôsobom testovanie v miestach, kde PCR testy nie sú k dispozícii, sa však všeobecne stavia otvorene.