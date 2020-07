VIDEO Muža (54) v noci napadol v kuchyni medveď! Prežil len zázrakom, TOTO ho zachránilo

Dave Chernosky v relácii Good Morning America uviedol, že ho minulý piatok okolo pol druhej v noci zobudili čudné zvuky vychádzajúce z kuchyne. Vstal a išiel sa pozrieť, čo sa deje. Keď vošiel do kuchyne, neveril vlastným očiam. Bol tam totiž medveď, ktorý sa prehrabával skrinkami a otvoril si aj chladničku. "Moje deti spali v suteréne, tak som sa chcel uistiť, že ostane tam, kde je."

Medveď mohol podľa neho vážiť okolo dvesto kíl. Dave ho následne hlasnými zvukmi vylákal do garáže. Už otváral dvere, aby zviera vyšlo von, no to sa zrazu zľaklo a na muža zaútočilo. "Na sekundu sa nám stretli pohľady, a to bol práve ten moment, kedy ma udrel do tváre. Začal som strašne kričať a on utiekol," hovorí Chernosky, ktorý utrpel tržné rany na tvári a krku. Privolaní záchranári ho previezli do nemocnice, kde podstúpil operáciu. Skončil celý pozašívaný, no našťastie neutrpel nijaké vážnejšie zranenia.

Správcovia miestneho národného parku uviedli, že agresívneho medveďa vystopovali a utratili. "Medvede urobia všetko pre to, aby dostali potrebný prísun kalórií. Nezriedka kvôli tomu dokážu zničiť niekoho dom či auto. Bohužiaľ bývajú kvôli tomu častokrát utratení a spolu s nimi tak prichádzame aj o kus divočiny, ktorá robí Colorado tak jedinečným," stojí v správe organizácie Colorado Parks and Wildlife.