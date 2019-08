NASA vyšetruje prvý zločin vo vesmíre: Spáchať ho mala astronautka voči svojej exmanželke

ISS - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyšetruje údajný prvý zločin spáchaný vo vesmíre. Noviny The New York Times informovali, že astronautka Anne McClain sa počas pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) prihlásila do bankového účtu svojej exmanželky Summer Worden, s ktorou sa vlani rozišla.

McClain priznala, že sa prihlásila do účtu, no odmietla, že by spáchala zločin. Vysvetlila, že chcela skontrolovať, či majú dostatok financií na platenie účtov a starostlivosť o syna. Dvojica sa zosobášila v roku 2014, pričom Worden vlani požiadala o rozvod. Obvinená strávila na ISS šesť mesiacov.

Anne McClainová po návrate na Zem Zdroj: SITA/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Vesmírne agentúry z USA, Japonska, Ruska, Kanady a Európy sa dohodli, že na vesmírnej stanici budú platiť ich štátne zákony. To znamená, že ak by sa napríklad Kanaďan dopustil zločinu, súdili by ho na základe kanadských zákonov a podobne. Predstavitelia NASA však pre The New York Times uviedli, že zatiaľ nevedia o žiadnom zločine, ktorý by sa stal na ISS.