Lubyová: Zákon o pedagogických zamestnancoch zlepšuje postavenie celej profesie

BRATISLAVA – Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch zlepšuje postavenie celej učiteľskej profesie, aj jej konkrétnej časti, napríklad vychovávateľov. V rozhovore to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) v reakcii na to, aké pozitíva tento zákon priniesol pre pedagógov v praxi.

Poukázala aj na to, že zavedením zákona sa podarilo znížiť úväzky pri zachovaní odmeny desaťtisícom vychovávateľov, ktorí boli istým spôsobom diskriminovaní oproti svojim kolegom, ktorí učili dopoludnia. Šéfka rezortu školstva vysvetlila, že učitelia majú hodiny normované na 45 minút a vychovávatelia na 60 minút.

"Podarilo sa nám vychovávateľov odbremeniť o osem až desať hodín mesačne, pričom im zostane zachovaná odmena," povedala. Prijatie zákona podľa nej výrazne zvýšilo možnosti ochrany pred sociopatologickými javmi. "Je to historicky prvýkrát, keď sa do zákona dostala takáto právna úprava. Doteraz sa mohli učitelia obrátiť na pracovno-právny súd, ak vôbec na to mali čas, energiu, chuť a možnosť, ale reálne sa mnohé problémy v praxi aj tak nedarilo riešiť," priblížila Lubyová.

V rámci zákona sa rezortu školstva podarilo zlepšiť aj kariérové poradenstvo na školách. Zavedená bola aj úplne nová kategória odborného pracovníka - kariérového poradcu. "Podarilo sa nám zreformovať systém celoživotného vzdelávania pre učiteľov a zároveň im zaň zachovať príplatky," povedala šéfka rezortu školstva.

Lubyová reagovala aj na kritiku, ktorú vyvolalo zrušenie kreditového príplatku. "Zrušil sa starý kreditový príplatok v starom vzdelávacom systéme, ktorý bol často kritizovaný, že je formálny. Príplatok vo výške do 12 percent však zostáva za rovnakých podmienok aj naďalej, ale v novom reformovanom systéme," povedala s tým, že ten je lepšie prispôsobený individuálnym potrebám učiteľov a škôl.