NAŽIVO Kľúčový deň pre Sulíka: Nové tváre, ktoré majú na kandidátke nahradiť galkovcov

K Sulíkovi sa zrejme pripojí Václav Mika, Ladislav Miko alias YouTuber Zlý Zajo i Juraj Droba. Na dnešnej tlačovke by mal predstaviť svoju predstavu o kandidátke, ktorú predloží na nominačnom sneme. Na tlačovke predstaví prvých 15 mien.

NAŽIVO Richard Sulík predstavuje svoju kandidátku

Líder liberálov na úvod povedal, že zostavovanie tejto kandidátky mu robilo veľkú radosť. „Kandidátku som tvoril tak, aby boli pri každom kandidátovi splnené dve podmienky - musí to byť človek, za ktorého dám ruku do ohňa a musí to byť kandidát, ktorý prispeje k tomu, že poslanecký klub SaS bude po voľbách stabilný,“ povedal Sulík.

Sulík predstavuje prvú pätnástku

11:23 Piate miesto patrí Alojzovi Baránikovi, tímlídrovi pre spravodlivosť.

11:21 Na šiestom mieste je Janka Cigániková, ktorá sa dlhodobo venuje zdravotníctvo.

11:20 Na siedmom mieste kandidátky je Peter Cmorej. „Odvodový bonus rieši najpálčivejšie problémy našej spoločnosti,“ povedal.

11:18 Osmička patri Karolovi Galekovi, tímlídrovi pre energetiku.

11:16 Miesto číslo deväť obsadil Martin Klus, expert na zahraničnú politiku. „Je mi cťou, že môžem byť v tejto top kandidátke vo voľbách 2020. Nedovolíme, aby sa hazardovalo s proeurópskym smerovaním Európy,“ uviedol.

11:15 Desiatkov u Sulíka je Václav Mika. „Mojou témou sú slobodné médiá a tvorivá kultúra,“ povedal Mika s tým, že len v politike je možné niečo zmeniť.

11:13 Číslo jedenásť patrí Jurajovi Drobovi. „Je mi cťou po niekoľkých rokoch stáť na pódiu s tímom skvelých ľudí,“ povedal Droba s tým, že jeho cesta v SaS bola niekedy hrboľatá. Droba je v súčasnosti bratislavským županom. „Strana ma povolala a ja mám pocit, že mám čo splácať.“

11:12 Dvanástou na Sulíkovej kandidátke je Jarmila Halgašová.

11:10 Trináste miesto obsadila Anna Zemanová, ktorá sa venuje téme životného prostredia. „Sme presvedčení, že životné prostredie potrebuje v dobe klimatickej zmeny našu pozornosť,“ povedala.

11:09 Na štrnástom mieste je podľa Sulíka ich dvorný filozof a polyhistor Peter Osuský.

11:06 Na pätnástom mieste je Ondrej Dostál.

Nicholsonová príde z Bruselu

Na tlačovej konferencii bude aj Sulíkova dvojka Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Ráno vstávam po tretej, letím na Slovensko na spoločnú tlačovú besedu s Richard Sulik, lebo dianie v Sloboda a Solidarita a dianie na Slovensku mi nie sú ľahostajné,“ uviedla s tým, že hneď poobede letí späť do Bruselu.

K novým menám má patriť Ladislav Miko, známy YouTuber, ktorý vystupuje pod menom Zlý Zajo. K Sulíkovi by mal prestúpiť z Progresívneho Slovenska. K ďalším menám patrí Václav Mika či Juraj Droba, o ktorom hovoril Sulík na štvrtkovej tlačovke.

Sulík si chce v strane spraviť poriadok

Minulý rýždeň vo štvrtok vystúpil Sulík s ráznym vyjadrením, v ktorom prvýkrát povedal, že na kandidátke nechce skupinku ľudí okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. „Na môj návrh kandidátky nedám nikoho, o kom mám dôvodný predpoklad, že by boli stabilnými a spoľahlivými partnermi pre budúcu vládu. Hovorím o skupinke okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Títo ľudia predstavujú riziko,“ Sulík to povedal s tým, že vyzýva túto skupinku na to, aby vyvodili dôsledky.

„Jediná náplň platformy je kopať do zvoleného predsedu a do záverov kongresu. Moja ochota a schopnosť nechať si skákať po hlave má svoje medze,“ povedal. Sulík zároveň uviedol, že zatiaľ si vždy vedel v strane spraviť poriadok. „Už raz sme mali nominačný kongres mali, a to v januári 2010,“ pripomenul Sulík s tým, že každý člen môže predložiť kandidátku. Sulík dodal, že svoju kandidátku predstaví v pondelok. Po Sulíkovej tlačovke vystúpili Jozef Rajtár a Natália Blahová, ktorí nečakali, že Sulík takto rázne zaskočí. „Kroky Richarda Sulíka idú proti cieľu zostaviť dobrú a stabilnú vládu, ktorá by vedela poraziť mafiu,“ uviedol Rajtár.

Kiššová odmietla Sulíka

Na adresu Jany Kiššovej sa vyjadril, že ju pozná 17 rokov a útoky z jej strany či už navonok, alebo vo vnútri strany ho mrzia. „Trošku si prihrejem polievočku, veď ja som ju zoznámil s jej manželom,“ povedal. Zároveň uviedol, že chcel, aby bola trojkou na jeho kandidátke. Kiššová odmietla.