Kaliňák sa vracia na scénu: Dosť bolo oddychu? Prebral miesto po bývalej Ficovej hovorkyni

BRATISLAVA - Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák sa po odchode z parlamentu odmlčal, no zdá sa, že sa opäť vracia do pracovného kolotoča. V posledných mesiacoch sa hovorí o tom, že bude dôležitou súčasťou tzv. mediálneho tímu Smeru. Strana sa totiž rozhodla, že bude analyzovať všetky mediálne výstupy o strane Smer. Kaliňák si zrejme preto zriadil spoločnosť na poskytovanie právnych služieb a pred necelým mesiacom sa stal konateľom vo firme Agentúra Smer. Vystriedal tak Ficovu bývalú hovorkyňu.

Robert Kaliňák minulý rok po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odstúpil z postu dlhoročného ministra vnútra. Koncom roka 2018 sa vzdal aj poslaneckého mandátu, aby sa venoval rodina. V strane Smer však ostáva aj naďalej. Bude súčasťou mediálneho tímu, založil dve spoločnosti, z ktorých jedna bude poskytovať právne služby. Najnovšie sa stal konateľom vo firme Agentúra SMER, s. r. o.

Agentúra SMER má nového konateľa

Ako konateľ v agentúre figuruje od 25. mája. Prečo sa tak stalo a či to má nejaký súvis s tým, že je členom mediálneho tímu, nie je známe. Oslovili sme stranu Smer s viacerými otázkami, no tá odmietla reagovať. Rovnako na telefonáty nereagoval ani Robert Kaliňák.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kaliňák si okrem toho v polovici marca založil dve firmy. Jednu eseročku na poskytovanie právnych služieb KALLAN Legal a druhá eseročka s názvom KALLAN Consulting má v popise viacero aktivít, medzi ktorými je napríklad sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne a počítačové služby či reklamné a marketingové služby. Všetky tri firmy sídlia na adrese centrály Smeru.

Jedna z Ficových žien

Kaliňák nahradil vo funkcii konateľa Silviu Belešovú, predtým Glendovú. V rokoch 2006 - 2010 bola hovorkyňou vlády SR a zároveň hovorkyňou Roberta Fica. V minulosti pôsobila aj ako hovorkyňa strany Smer. Do strany ju v roku 2002 priviedol minister kultúry a bývalý poslanec Smeru Marek Maďarič, ktorý dovtedy robil strane hovorcu.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher, Topky/Ján Zemiar

Jej otec Tibor Glenda je poslancom parlamentu za Smer. V roku 2010 sa vytratila z verejného života a o rok neskôr sa vydala za podnikateľa Miroslava Beleša. Na svadbe nechýbal ani Fico. Spolu s manželom vychovávajú syna Arthura.

Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Keď bol Fico na dovolenke

Konateľom agentúry sa Kaliňák stal v čase, keď mal Fico dvojtýždňovú dovolenku. Podľa pôvodných informácií mal byť v rukách lekárov v Izraeli, no po dvoch týždňoch tieto informácie vyvrátil. „Žiaden Izrael, žiadni doktori, chodil som veľa po Slovensku, okrem toho som bol v Mostare na otvorení veľkej výstavy obrazov za prítomnosti pani ministerky Laššákovej (...), bolo tam milión novinárov, ma prekvapuje, že ste túto informáciu nezachytili,“ povedal začiatkom júna Fico, ktorého v Mostare zachytili miestni fotografi. „Ako kde som bol a čo som robil? To nemyslíte vážne teraz. Čo vás je do toho?“ reagoval na otázky novinárov, kde bol dva týždne.

Mediálny tím Smeru s Kaliňákom na čele?

Dôvodom založenia dvoch nových eseročiek Roberta Kaliňáka bola zrejme jeho účasť v mediálnom tíme. Špekuluje sa aj o tom, že by ho mal viesť práve Kaliňák. Jeho založenie avizoval Robert Fico pred niekoľkými mesiacmi, konkrétne 20. marca 2019, deň potom, ako vznikli dve nové Kaliňákove eseročky. Expremiér vtedy kritizoval novinárov kvôli medializovanej informácii o jeho údajnom telefonáte medzi Ficom a Antoninom Vadalom. „Porušujete zákony, neexistuje nič, čo by vás oprávňovalo písať čokoľvek o kontaktoch predstaviteľov strany Smer-SD s týmito ľuďmi. Ak máte aspoň kúsok cti v sebe, tak sa mne osobne, ako aj strane Smer-SD ospravedlníte,“ odkázal vtedy Fico.

Zdroj: Topky/Maarty

Zároveň dodal, že zostavili právny tím, ktorý má monitorovať správanie novinárov a ktorého výsledkom majú byť trestné oznámenia a žaloby. „Zostavili sme silný právny tím právnikov, ktorý sumarizuje doterajšie udalosti a ktorý bude monitorovať vaše správanie sa v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch. Výsledkom práce tohto silného právneho tímu bude celý rad trestných oznámení a žalôb na ochranu osobnosti. Zdá sa, že inej reči nerozumiete a ústupčivosť z našej strany považujete len za slabosť,“ vyhlásil Fico.

Právna pomoc od exministra vnútra

Kaliňák pred časom priznal, že na právnom tíme pracujú. Či bude priamo vedúcim tímu, zatiaľ nepotvrdil. „Nikdy som netrpel nejakou snahou popisovať, kto bude na čele, ale budem sa tomu určite venovať.“ Potvrdil, že právna pomoc, ktorú bude poskytovať Smeru, sa bude týkať aj médií. „Tam, kde boli poškodené záujmy strany Smer, sa ich budeme snažiť napraviť,“ tvrdí s tým, že množstvo článkov, ktoré o strane vyšli, bolo vymyslených alebo zavádzali.

Zdroj: Topky/Maarty ​

Na adresu médií sa však aj on, aj stranícky šéf Fico, vyjadrujú útočne. V januári tohto roka sa vyjadril aj k medializovanej kauze komunikácie medzi Martinom Glváčom a Alenou Zsuzsovou, údajnou objednávateľkou vraždy Jána Kuciaka. Kaliňák sa ho plne zastal. „Veľmi mi prekáža dvojitý meter médií, ktorý máte. Myslím si, že je tam veľa kandidátov naprieč politickým spektrom, na ktorých sa nepýtate,“ povedal. „Toto je čistý hon na čarodejnice, pretože vy to ani nemôžete tušiť. Každý má nejakú komunikáciu.“

Exminister dokonca tvrdí, že to, čo robia médiá, je absolútne protiústavné a Glváčova komunikácia nie je vecou verejného záujmu. „Zverejňovať niekoho internú komunikáciu, v ktorej nedošlo k nejakému trestnému činu nie je ani verejným záujmom. To je porušenie všetkých práv a vy sa dovolávate demokracie? To je akože teda vážna irónia, pretože to je tajné. Podľa Ústavy SR, hovorí vám ten dokument niečo? Taký tenký,“ obul sa do médií Kaliňák.