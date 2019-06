Fico je späť: VIDEO Namieril si to rovno do centrály Smeru, v Izraeli nebol, hovorí

VIDEO Vyhlásenie Roberta Fica:

Podľa portálu noviny.sk je Fico naspäť doma a do centrály Smeru prišiel dnes krátko po desiatej. Dostavil sa dodávkou a do budovy vošiel zadným vchodom.

Robert Fico poprel, že by bol v Izraeli. "Bol som v Mostare na otváraní výstavy," vysvetlil Fico svoju zahraničnú návštevu predseda Smeru. V rámci politickej situácie varoval pred dianím, ktoré sa udialo v rámci Českej sociálnej demokracie. "Urobím všetko pre to, aby bol tento subjekt najstabilnejší," uviedol na margo vlastnej strany Robert Fico a dodal, že spúšťa vnútrostranícku diskusiu aj v rámci regionálnych štruktúr. Do volieb ju povedie naďalej on.

Robert Fico neodpovedal, či bude v nasledujúcich voľbách lídrom kandidátky. Chce však stranu priviesť k víťazstvu v nasledujúcich voľbách. "Nič iné ma nezaujíma, ako to úspech strany Smer - Sociálna demokracia," povedal Fico.

"Niekto má pocit, že je geniálny ale nie je geniálny. Mne je ľúto, že tí, ktorí majú toho najviac, majú toho najviac aj vďaka Smeru," uviedol Fico na margo kritického listu europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorý prišiel z východu. "Nevidím žiadny dôvod na personálne zemetrasenie v Smere," uistil situáciu Fico a zároveň odkázal, že ho čísla aktuálneho prieskumu netrápia.

Nevedeli o tom, kde je

Denník Pravda ešte pred týždňom prišiel s informáciami, kde sa Robert Fico nachádza. Podľa portálu sa predseda Robert Fico mal vybrať do Izraela. Viacerí členovia Smeru pritom sami nevedeli, kde sa šéf Smeru nachádza.

„Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal Pravde zdroj zo Slovenska, ktorý chcel byť utajený. Hovorili aj zdroje priamo z Izraela. „Je to pravda a samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ potvrdili zahraničné zdroje, ktoré sú podľa portálu Pravda relevantné a zastávajú vysoké vplyvné funkcie.

Blanár poprel návštevu Izraela

O tom, kde je Fico, nevedel ani podpredseda pre investície a informatizáciu Richard Raši​. "Viete, že keby som to vedel, vám to poviem," povedal Raši na margo Ficovho pobytu v zahraničí. Podpredseda vlády Raši tiež ozrejmil, že vedenie Smeru sa ešte od eurovolieb nestretlo. "Od eurovolieb sme sa ešte nestretli v nejakom užšom formáte. Atmosféra je rovnaká, ako bola včera alebo predvčerom," uviedol.

Podpredseda Smeru Juraj Blanár nepovedal, kde sa predseda Fico nachádza. Tvrdí však, že medializované informácie o jeho liečení v Izraeli sa nezakladajú na pravde. „Je na dlhodobo plánovej súkromnej veci,“ povedal.