Japonský premiér prvýkrát na Slovensku: S Pellegrinim diskutovali o investíciách

Ten je na prvej návšteve Slovenska. Ako obaja premiéri potvrdili po spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade, na Slovensku pôsobí 63 firiem, ktoré zamestnávajú zhruba 13-tisíc ľudí. "Kvalita investícií japonských firiem na Slovensku sa zvyšuje. Nejde len o výrobné podniky, presúvajú sem aj výskum a inovácie, teda činnosti s vyššou pridanou hodnotou. To ma veľmi teší, keďže Slovensko chce byť modernou, dynamickou krajinou, ktorá výskum, vývoj a inovácie podporuje," povedal Pellegrini.

Ďalší impulz pre rozvoj obchodných vzťahov podľa oboch premiérov predstavuje zmluva o sociálnom zabezpečení, ktorá vstúpi do platnosti 1. júla. "Očakávame, že zaťaženie firiem sa tým zníži. Nedávno sme sa dozvedeli, že slovenská spoločnosť ESET investuje v Japonsku, vytvárajú tam pobočku. Aj to je spôsob, ako prehĺbiť vzťahy," povedal Abe. Pripomenuli aj dohodu medzi Tokiom a Európskou úniou, ktorá odstraňuje obchodné bariéry.

Zdroj: FOTO TASR - Martin Baumann

"Vďaka tejto zmluve vznikol priestor, aby 550- miliónový trh, kde sa tvorí tretina svetového HDP, mal lepšie vzťahy s Japonskom. Táto zmluva, ktorá odstraňuje obchodné bariéry, by mohla byť dobrým príkladom aj pre ďalšie krajiny, s ktorými Únia rokuje," povedal Pellegrini. Slovenský premiér dal do pozornosti aj program Work and Travel, teda program pracovných dovoleniek. Vďaka tomu sa zvyšuje počet Slovákov, ktorí môžu navštíviť Japonsko a Japoncov, ktorí môžu prísť na Slovensko.

Premiéri sa dotkli aj diplomacie. Hovorili napríklad o situácii v Severnej Kórei, pričom túto tému rozvedú aj na stretnutí s premiérmi Visegrádu. Okrem posilnenia spolupráce v hospodárskej oblasti hovorili aj o rozvoji bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry. Abe dodal, že sa teší na výkony slovenských športovcov na letných olympijských hrách v Tokiu v roku 2020. Pellegrini zase prisľúbil účasť Slovenska na výstave EXPO v Japonsku.

Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Po bilaterálnom stretnutí Pellegriniho a Abeho nasleduje rokovanie s ďalšími premiérmi krajín Visegrádskej štvorky - českým premiérom Andrejom Babišom, poľským predsedom vlády Mateuszom Morawieckim a ich maďarským kolegom Viktorom Orbánom.

Slovensko spája s Japonskom história, ktorá sa začala v roku 1918 návštevou generála Milana Rastislava Štefánika v tejto krajine. Na budúci rok si krajiny pripomenú 100 rokov od nadviazania vzájomných diplomatických stykov. Stretnutie na Bratislavskom hrade sa koná deň pred summitom EÚ – Japonsko v Bruseli. Japonsko patrí medzí významných partnerov Únie a je členom združenia G20, teda krajín s najväčšími ekonomikami sveta.