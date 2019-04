Pellegrini chce navštíviť Biely dom: Aj ja si viem predstaviť nulové clá, vyjadril sa Žiga

BRATISLAVA – Investície amerických firiem na Slovensku, ale aj tarify a clá sú témy, ktorým sa premiér Peter Pellegrini počas návštevy Bieleho domu bude venovať. Tvrdí to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Potvrdil, že jeho rezort poskytne premiérovi všetky potrebné dokumenty na rokovanie o týchto témach. Pellegrini sa už dnes vyjadril, že on osobne by si vedel predstaviť aj nulové clá. Americký prezident Donald Trump je však prívržencom politiky protekcionizmu.

„Aj ja si viem predstaviť nulové clá. Každé clo istým spôsobom degeneruje trhové podmienky a trhové prostredie. Je jasné, že niektoré štáty sa bránia, ale ja si myslím, že najužší spojenci – USA a Európska únia, by mali vytvárať také podmienky pre vzájomný obchod, aby žiadne bariéry neboli,“ povedal dnes po rokovaní vlády Žiga. Myslí si, že témou by mohli byť aj investície amerických firiem na Slovensku, pričom spomenul IT biznis a nepriamo aj U. S. Steel.

Vzájomný obchod medzi Slovenskom a USA za posledných osem rokov rastie. Za január až október 2018 sa na Slovensko importoval tovar a služby za 600 miliónov eur, čo predstavuje 0,9-percentný podiel z celkového importu. Export zo Slovenska dosiahol 2,01 miliardy eur, čo predstavuje trojpercentný podiel z celkového exportu.

Na Slovensku pôsobí viac ako 120 amerických firiem, v USA zase pôsobí slovenský Eset, Anasoft, Cauldron či Sygic. Slovensko je tiež piaty najväčší vývozca automobilov do USA. Slovenský rezort hospodárstva podpísal s dvoma americkými štátmi memorandá o porozumení, ide o Texas a Indianu.

Premiéra Petra Pellegriniho prijme americký prezident Donald Trump 3. mája. Návšteva sa koná pri príležitosti 30. výročia demokratických zmien v strednej Európe – Nežnej revolúcie aj 15. výročia Slovenska v Severoatlantickej aliancii. Obranné a vojenské otázky budú takisto predmetom rokovaní. Návšteva Pellegriniho sa koná krátko po návšteve amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.

Ten navštívil Bratislavu v polovici februára, pričom išlo o prvú návštevu amerického šéfa diplomacie na Slovensku od roku 2005, keď Condoleezza Riceová sprevádzala prezidenta Georgea Busha na summit s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Predtým vo funkcii ministerky zahraničných vecí navštívila Slovensko česká rodáčka Madeleine Albrightová. Naopak, naposledy bol vo Washingtone za éry Baracka Obamu vtedajší premiér Robert Fico v novembri 2013.