NAŽIVO Štefunko končí na čele Progresívneho Slovenska

NAŽIVO Tlačovka strany Progresívne Slovensko

Ivan Štefunko začal tlačovku vtipom, či prišli všetci novinári, až na prvoaprílový žart, že končí. „Začínali sme pred dvoma rokmi na zelenej lúke. Vtedy nám ešte nikto neveril,“ povedal na úvod Štefunko. „V demokracii by nemali rozhodovať marketingové poučky, ale ľudia. Je čas na zmenu toho, ako by mala vyzerať naša politika.“

Nahradí Štefunka Truban?

Mimoriadny výsledok prezidentských volieb si podľa Štefunka žiada pozornosť. „Zároveň nebudem klamať, odchod kľúčového čloívek Zuzany Čautovej, si vyžaduje diskusiu o tom, ako sa najlepšie pripraviť na parlamentné voľby,“ povedal Štefunko. Strana bude mať snem začiatkom mája, aj keď ho plánovali až na jeseň. Kríza vo vláde si to vyžaduje skôr.

Hnutie musí viesť podľa neho fyzicky zdravý človek. „Mám za sebou tri operácie mozgu a doteraz bojujem s ich následkami. Svoju úlohu som splnil,“ povedal Štefunko s tým, že sa na najbližšom sneme nebude uchádzať o post predsedu strany.

Kandidovať na šéfa strany bude Michal Truban. Či sa spoja do trojkoalície s prípadnou Kiskovou stranou a stranou SPOLU zatiaľ nevedia. „Nerád to komentujem,“ povedal Truban. „Ale sme strana spolupráce,“ dodal Štefunko. Na sneme sa môžu vyskytnúť aj ďalší ľudia, ktorí môžu prekvapiť.

Mišo bude skvelým predsedom

Michal Truban si myslí, že jeho príbeh bude podobne úspešný ako cesta Matúša Valla či budúcej prezidentky Zuzany Čaputovej. „Ak mi členovia dajú dôveru, chcem pokračovať v konštruktívnej politike postavenej na spolupráci,“ povedal Truban. Spolu so stranou SPOLU podľa neho zostavili dobrú európsku kandidátku. Sústrediť sa chce na parlamentné voľby, ktoré môžu priniesť zmenu vo vedení krajiny.

„Verím, že Mišo bude skvelým predsedom, ak ho zvolia delegáti strany,“ povedal Ivan Štefunko. Zmenou predsedu sa na programe PS podľa Trubana nič nemení. Zostávajú pri pôvodných hodnotách. „Nikdy sme nehovorili, že sme ľavicová strana, ale že sme progresívna strana a to platí,“ povedal.

Michal Truban na tlačovej konferencii deklaroval svoj záujem kandidovať na fukciu predsedu. Zvoliť ho musia delegáti snemu, ktorý sa bude konať už 8. mája. „Ďakujem Ivanovi za všetko, čo pre Progresívne Slovensko urobil. Obrovským dielom prispel k zmene, ktorá postupne nastáva v našej spoločnosti. Nikdy nepracoval sebecky na seba, práve naopak. Seba a svoje pohodlie obetoval za lepšie Slovensko,“ povedal.

Slovensko môže byť skvelá krajina

Michal Truban vybudoval úspešnú technologickú firmu, bojoval proti korupcii v štátnom IT a spoluzakladal Progresívne Slovensko, ktorého sa stal podpredsedom. „Na májovom sneme som sa rozhodol kandidovať za predsedu PS. Viem, že Slovensko môže byť skvelá krajina na život, na ktorú možeme byť hrdí. A teraz je ten čas za ňu zabojovať,“ oznámil Truban.

„Chcem pracovať na tom, aby sme vybudovali spravodlivú a modernú krajinu. na ktorú môžeme byť hrdí. Chcem, aby náš štát fungoval ako v 21. storočí, aby ste bez ohľadu na to, či sa narodíte v Bratislave alebo Medzilaborciach, dostali rovnakú šancu prežiť dobrý život,“ doplnil Truban. Progresívne Slovensko čakajú voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých vytvorilo koalíciu so stranou SPOLU. Pre ľudí ponúkame jasnú proeurópsku voľbu so silným programom a kvalitnou kandidátkou.

Toto rozhodnutie si zaslúži úctu

„Ivo Štefunko dnes prijal závažné osobné rozhodnutie, za ktoré si zaslúži úctu. Jeho krok ukazuje, že Progresívne Slovensko nie je stranou jedného muža. Predsednícku stoličku opúšťa po úspešných prezidentských voľbách a odovzdá ju ďalšej kvalitnej líderke alebo lídrovi,“ uviedol v stanovisku Miroslav Beblavý, líder mimoparlamentnej strany SPOLU - občianskej demokracie. „My v SPOLU sa tešíme na pokračovanie spolupráce, aby sme sa v nasledujúcich európskych a parlamentných voľbách stali lídrom zmeny, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje.“

Štefunko do Progresívneho Slovenska pritiahol množstvo kvalitných ľudí, medzi nimi aj zvolenú prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Dokázal ľudí získať, spojiť a viesť. Na rozdiel od iných politikov, v kľúčových momentoch dokázal ako správny líder odložiť nabok ego a spolupracovať pre vyššie dobro. Ivo, ďakujem,“ dodal Beblavý.

Štefunko končí

Zuzanu Čaputovú si ľudia zvolili za prezidentku pred necelými troma dňami. Zmeny sa zrejme dejú nielen na Slovensku, ale aj vnútri jej domovskej strany. Ivan Štefunko má dnes odstúpiť z postu predsedu strany. Ako prvý o tom informoval portál glob.sk. Štefunko mal členov strany informovať už včera. Oznámiť to má na dnešnej tlačovke, na ktorej bude spolu s podpredsedom Michalom Trubanom. Práve o ňom sa špekuluje ako o Štefunkovom náhradníkovi.

Zakladajúci snem strany sa konal v januári tohto roka a členovia hnutia si okrem programu a stanov zvolili aj predsedníctvo strany. Predsedom sa stal Ivan Štefunko, necelé tri mesiace po sneme sa však Štefunko zrejme rozhodol postu sa vzdať.