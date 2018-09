Fico má s obedmi zadarmo vyššie plány: V prípade úspechu ich rozšíri ďalej

„Je zaujímavé percento detí, ktoré nechodia v škole na obedy. A nemáme žiadny relevantný prieskum, ktorý by ukázal, aký je dôvod. Je dôvod to, že si radšej kúpia chipsy a kolu?“ pýtal sa predseda vládnucej strany. „Alebo je dôvod, že rodičia nemajú na školskú stravu peniaze?“ pokračoval s tým, že môžu existovať rôzne argumenty.

Fico chce počkať, aký bude záujem o obedy zadarmo v základných školách. Celkový náklad na túto položku je vyše 100-miliónov eur. „Hľadáme riešenie ktoré pomáha nielen ľuďom, ale aj tomuto štátu,“ spomenul. Mzdové podmienky na Slovenku podľa neho nie sú také, aby vládnuca strana mohla ignorovať potreby ľudí. Fico tiež poznamenal, že jeho strana chce pomôcť ľuďom nielen tým, že im zvýši mzdy. Slovensko podľa predsedu Smeru nie je jediná krajina, ktorá uvažuje o zavedení obedov zadarmo pre deti v základných školách. Ako dodal, je to typické pre krajiny na severe.

Ako ďalej Fico v televíznej relácii dodal, kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky určite jeho strana predstaví. „Pracujeme s tromi menami,“ zhrnul. Potvrdil tiež, že on kandidatúru na post prezidenta SR nezvažuje. „Chcem dotiahnuť stranu do parlamentných volieb. Máme potenciál na to, aby sme voľby vyhrali aj piatykrát,“ vyhlásil dnes v TA3. Pripraviť chce Smer-SD tak, aby vyhral voľby. „Kde bude moje miesto a akú úlohu budem zohrávať, to je ťažko povedať,“ uzavrel Robert Fico.