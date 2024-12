Brat im po smrti zanechal dlhy! Advokátka radí zúfalej rodine, ako konať, aby neplatili nič

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

BRATISLAVA - Dlhy, problémy s rekonštrukciou bytu, rozvod či dedičstvo. To sú najčastejšie otázky, ktoré vás trápia. Aj tentokrát vám cenné rady poskytne JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka Wolf&Case. Svoje otázky píšte prostredníctvom formulára.

Uzavrel som zmluvu s firmou na rekonštrukciu bytu. Podľa zmluvy mala byť práca dokončená do dvoch mesiacov, no už sú to tri mesiace a byt je stále v úvode rekonštrukcie. Firma si stále vymýšľa výhovorky a ja už nemám trpezlivosť. Môžem zmluvu zrušiť?

Áno, ak firma porušila podstatnú časť zmluvy, ako napríklad neplnenie dohodnutých termínov, máte právo odstúpiť od zmluvy. Najskôr je vhodné písomne ich upozorniť na omeškanie a stanoviť im dodatočnú lehotu na dokončenie prác. Ak ani potom nebudú konať, môžete od zmluvy odstúpiť.

Môj brat nedávno zomrel a viem, že mal veľa dlhov. Nemal však žiadny majetok, ktorý by ich pokryl. Obávam sa, že teraz jeho dlhy budem musieť splácať ja alebo ostatní členovia rodiny. Je to tak?

Ako dedič môžete zdediť dlhy zosnulého, ale iba do výšky hodnoty nadobudnutého majetku. Ak váš brat nezanechal žiadny majetok, nemáte povinnosť dlhy splácať. Počas dedičského konania je však dôležité uviesť všetky dlhy a majetok zosnulého, aby sa dedičstvo mohlo správne vyhodnotiť. Ak by ste dedičstvo nechceli prijať, máte možnosť ho odmietnuť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.