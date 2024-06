Hrozí Slovensku v eurovoľbách medzinárodný škandál? Je za tým exšéfka SNS Belousovová: Hádky a vyhrážky!

Anna Belousovová (Zdroj: TASR - Dano Veselský)

BRATISLAVA – 373 miliónov voličov, rozhodnutie o smerovaní Európy na ďalších 5 rokov, drsná kampaň, aká tu už dávno nebola a to všetko sa má uskutočniť už tento víkend. Slovensku však opäť hrozí poriadna blamáž a dokonca aj opakovanie volieb. Za všetko môže strana, ktorá nie je v širokej verejnosti veľmi známa a prepadáva aj v prieskumoch. Škandál okolo ich kandidátky však naznačuje, že mohlo dôjsť k podvodu. Pripravuje sa aj ústavná sťažnosť. V celej kauze je namočená Uhríkova Republika a Anna Belousovová. Tá tvrdí, že všetko prebehlo v poriadku a naopak jej sa vyhrážajú.

Bývalá šéfka SNS je v súčasnosti predsedníčkou strany Alternatíva pre Slovensko (APS), v preklade prevzatý názov od známej extrémistickej strany pôsobiacej v Nemecku AFD (Alternatíva pre Nemecko). Zaujímavosťou však je, že ako šéfka strany kandiduje v eurovoľbách za konkurenčnú Republiku Milana Uhríka ako jedenástka.

Otázky však vyvoláva, čo sa posledné mesiace dialo okolo strany, ktorej stále šéfuje. APS totiž medzi kandidujúcimi subjektami chýba.

Zakladateľ strany Slovák Paul V. Podolay, ktorý v minulosti kandidoval aj za SaS, pôsobil dokonca aj ako poslanec za nemeckú Alternatívu pre Nemecko, hovorí o podvode a chystá sa celú vec riešiť trestným oznámení aj súdnou cestou. Tvrdí, že Uhrík s Belousovovou protizákonne odstavili konkurenciu a celú vec už dokonca rieši aj s ministrom vnútra. APS totiž najskôr podala kandidátku listinu, ktorú im ministerstvo aj oficiálne prijalo.

Následne mala však Belousovová aj napriek viacerým pochybnostiam podarilo kandidátku stiahnuť a stranu z volieb vymazať. Podľa dátumov podaní, sa jej to však podarilo po obštrukciách až na 3-krát a to dňa 14.3., 15.3. a 18.3. 2024.

Europoslanec Uhrík sa mal o Belousovovej vyjadriť, že je skúsená politička a preto ju oslovil na kandidátku. „Pravdou ale je, pán Uhrík, že je to podvodníčka bez akýchkoľvek zábran, ktorá falšovaním viacerých listín a nerešpektovaním predbežného opatrenia súdu vyradila stranu APS (aj vašu konkurenciu) z eurovolieb! Samozrejme za súčinnosti riaditeľky odboru volieb na MV SR pani Chmelovej. Sama by to nemohla vykonať. Klientelizmus na Ministerstve vnútra ako vyšitý,“ tvrdí na sociálnej sieti Podolay. Dodal, že táto zrada zo strany šéfky strany bol dôvod na okamžité ukončenie členstva v APS. Poukázal aj na fakt, že neplatí členské príspevky, čo podľa Stanov znamená tiež ukončenie členstva.

„Takéto drobnosti ale pani riaditeľku odboru na MV SR nevyrušujú a stále ju odmieta vymazať z registra strán na MV SR. Tým jej umožňuje neustále negatívne konať za APS a zlomyseľne proti APS. Taká je žiaľ dnes právna realita na Slovensku,“ reaguje zúfalo Podolay. V prípade, ak orgány uznajú, že strana APS bola stiahnutá z volieb protizákonne hrozí a opakovanie eurovolieb na Slovensku.

Belousovová tvrdí, že nechápe, prečo sa stala terčom osobných útokov. Podľa nej nie je Podolay ani zakladateľom a ona v rámci zaužívaných pravidiel zvolala snem, ktorý rozhodol o volebnom spojení s Republikou. "Podala som trestné oznámenie, v tejto súvislosti mi chodili o tretej v noci výhražné správy o vykopaných hroboch a smrti," povedala topkám s tým, že aktuálne dianie okolo strany pripisuje vysokému veku jej protivníka. "Stranu som zakladala ja, som stále predsedníčka a nevidím dôvod, prečo by mal nemecký dôchodca hovoriť do fungovania strany," dodala.