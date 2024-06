Obrovská facka pre Slovákov! Odvodová úľava skončila: Hrozí zvyšovanie cien potravín

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mesačne mohol ušetriť potravinársky podnik za jedného zamestnanca práve vďaka odvodovej úľave približne 190 eur. Od prvého júla to už nebude možné. "Je to rozhodnutie Európskej komisie, ktoré nám ostáva len rešpektovať. Preto musíme teraz zintenzívniť podporu pre potravinárske odvetvie z národných zdrojov. Politici sa počas celého trvania odvodových úľav vyjadrovali ako o nástroji, ktorý nielenže zmierni infláciu, ale pomôže vyrábať potraviny lacnejšie. Pokiaľ to má naďalej platiť, potrebujeme nájsť veľmi rýchlo náhradu za túto európsku pomoc, no už z národných zdrojov. Navyše, pri uvedomení si toho, že potravinárom štát so zvyšovaním konkurencieschopnosti pomáhal roky dozadu skutočne len minimálne," uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.

archívne video

Richard Takáč na Rade ministrov EÚ o otázke dvojakej kvality potravín (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Myslím si, že na Slovensku po 1. júli nebude existovať veľa takých podnikov, ktoré po zrušení odvodovej úľavy nebudú zvyšovať ceny svojich potravinových výrobkov. Ako máme za zmenených podmienok dodržiavať doteraz platné cenové relácie? Úľava na odvodoch predstavuje obrovskú úsporu pre potravinárov a možnosť investovať napríklad do nových technológií. Takto sa nedá stabilne podnikať a plánovať výrobu," dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.

(Zdroj: Getty Images)

Predstavitelia SPPK pripomenuli, že komora tému podpory potravinárskeho priemyslu dlhodobo rieši s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. SPPK navrhuje, aby boli ako náhrada za stopnuté odvodové úľavy prijaté iné formy pomoci pre potravinárov.Riešením by mohlo byť podľa komory napríklad dlhodobé systémové riešenie odvodových úľav v zmysle zákona o sociálnom poistení, a na to naviazanej schémy štátnej pomoci mimo dočasného krízového rámca, či oslobodenie povinných príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu, príplatkov za nočnú prácu a príplatkov za sviatok od daní a odvodov na strane zamestnanca a od odvodových povinností zamestnávateľa na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka. Uvedené opatrenia navrhuje SPPK zaviesť pre všetky odvetvia potravinárskeho priemyslu.

Gajdoš upozornil, že v čase rušenia odvodových úľav sa diskutuje aj o ďalej pripravovanej legislatívnej zmene, ktorá rovnako negatívne ovplyvní slovenských potravinárov. Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu zákona o cenách. Chce ňou zaviesť povinnosť, aby obchodníci na dennej báze oznamovali MF spotrebiteľské ceny vybraných potravín. Momentálne sa uvažuje o necelej tridsiatke potravín vrátane rôznych druhov chleba, múky, mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa, ovocia, vajec, cukru alebo zemiakov. Účinnosť zákona by mala byť od 1. januára 2025, s ohlasovaním cien sa počíta v druhej polovici roka. Slovenskí potravinári už dopredu s touto novelou zásadne nesúhlasia.