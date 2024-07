Zlá správa pre zákazníkov: Pripravte si peňaženky, za zemiaky zaplatíte nemalú sumu! Pestovatelia vysvetlili dôvody

(Zdroj: Getty Images)

Časy, keď bolo Slovensko v pestovaní zemiakov sebestačné, sú podľa poľnohospodárov dávno preč. Portál noviny.sk upozornil na to, že poľnohospodárom spôsobuje problémy počasie a chýbajúce závlahové systémy. To môže mať vo finále vplyv na ceny zemiakov na pultoch obchodov. „Problémy sú vždy s počasím, s tým nenarobíme nič. Porasty sú nádejné, ale do zberu máme ešte dva mesiace," povedal portálu pestovateľ z východu pán Komár. "Ešte teraz sa sadia zemiaky, lebo keď máte zlé počasie a pôda nie je suchá, nemôžete to posadiť, to sa stáva aj nám. Jeden rok sa stalo, že sme ukončili výsadbu 5. júla," dodal.

Niektoré plodiny sa podľa poľnohospodárov bez závlah pestovať nedajú. Rezort poľnohospodárstva prisľúbil pokračovať v ich modernizácii. "Na jeseň budeme robiť návrh prvých výziev, ktoré budeme vypisovať pre poľnohospodárov. Budeme sa sústrediť na hydromiliorácie," povedal minister poľnohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Samotní pestovatelia po novom dostanú vyššiu štátnu podporu, na hektár asi 320 eur.

Zákazníci však dôvod na úsmev napriek tomu nemajú. Podľa pestovateľov zemiaky tak skoro lacnejšie nebudú. Cena zemiakov sa totiž podľa nich nevytvára na Slovensku, ale v hlavných pestovateľských oblastiach v Európe. Európe sa pritom posledné roky nedarí, nie sú prebytky, a preto sú aj ceny vyššie. "Ceny sú ovplyvnené viacerými faktormi. My sa snažíme robiť tak, aby sme ich nemuseli dovážať napríklad z Egypta,“ uviedol Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu.