Európska únia otvorila prvú Európsku solárnu akadémiu: Má riešiť nedostatok pracovných síl

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Odhaduje sa, že len v odvetví výroby fotovoltiky bude do roku 2030 potrebných približne 66.000 kvalifikovaných pracovníkov, aby EÚ splnila svoje ambiciózne ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečila konkurencieschopnosť priemyslu.Solárna akadémia má v nasledujúcich troch rokoch vyškoliť 100.000 pracovníkov v hodnotovom reťazci fotovoltiky s cieľom riešiť súčasný nedostatok pracovnej sily a zručností. Založená bola na úspešnom modeli Európskej akadémie batérií, ktorá bola spustená v roku 2022 pre hodnotový reťazec batérií.

Vlajky EÚ pred budovou EK. (Zdroj: Getty Images)

Solárna akadémia takisto vyvinie vzdelávacie certifikáty na potvrdenie zručností, ktoré ľudia získali v rámci kurzov odbornej prípravy, čím sa zároveň posilní mobilita pracovnej sily v rámci jednotného trhu. Zavádzanie vzdelávacích programov sa uskutočňuje prostredníctvom zmlúv s miestnymi partnermi - môžu to byť podniky, univerzity alebo iní poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy.

Komisia podporila spustenie Európskej solárnej akadémie sumou deväť miliónov eur. Projekt bude realizovať Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) prostredníctvom svojho znalostného a inovačného spoločenstva EIT InnoEnergy.Podľa revidovanej smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie má Únia za cieľ získať 43,5-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 s ambíciou dosiahnuť 45-percentnú úroveň. Komisia v máji 2022 prijala stratégiu EÚ v oblasti slnečnej energie, ktorej cieľom je dosiahnuť viac ako 320 gigawattov (GW) fotovoltickej kapacity do roku 2025 a takmer 600 GW do roku 2030.