Osem štátov vyzvalo Európsku úniu, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Ich výzva prichádza deň po tom, ako Európska komisia udelila pokutu 337,5 milióna eur spoločnosti Mondelez, americkému výrobcovi cukroviniek, vlastníkovi známych značiek, ako sú čokoláda Toblerone či sušienky Oreo, za obmedzenie cezhraničného predaja. Životné náklady sú horúcou témou pred európskymi voľbami v júni, keďže domácnosti v bloku tvrdo zasiahol prudký nárast spotrebiteľských cien po pandémii nového koronavírusu a invázii Ruska na Ukrajinu.

Inflácia sa spomalila

Inflácia sa od dosiahnutia vrcholu koncom roka 2022 už síce spomalila, no náklady na potraviny zostávajú vysoké. Niekoľko krajín EÚ verí, že riešenie nespravodlivosti na jednotnom trhu je jedným zo spôsobov, ako pomôcť spotrebiteľom. Osem štátov na čele s Holandskom uviedlo, že v rámci Únie existujú cenové rozdiely pre rovnaké produkty a Brusel "by mal konať", ak by to bolo preto, že veľké nadnárodné spoločnosti obmedzujú predaj tovaru na jednotnom trhu EÚ.

Ďalšími siedmimi štátmi sú Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Grécko, Luxembursko a Slovensko. O tejto otázke by sa malo diskutovať neskôr v piatok počas stretnutia ministrov v Bruseli. Obmedzenia stoja spotrebiteľov v EÚ viac ako 14 miliárd eur ročne, uviedli tieto krajiny s odvolaním sa na štúdie Komisie z roku 2020. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis už minulý víkend v liste predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej vyzval EÚ, aby zasiahla proti veľkým firmám, keďže voľný pohyb tovaru je jedným z kľúčových pilierov jednotného trhu EÚ.

Lacnejší dovoz piva

"Odstránenie obchodných bariér by malo byť kľúčovou prioritou jednotného trhu. Pomáha to udržať spravodlivé maloobchodné ceny potravín a nepotravinových výrobkov. To je obzvlášť dôležité v časoch vysokých spotrebiteľských cien," uviedol holandský minister hospodárstva Micky Adriaansens.

Osem štátov navrhuje zákaz obmedzovania výmeny tovaru v rámci bloku "zmenou existujúcich alebo nových spoločných pravidiel alebo nástrojov EÚ". Tieto obavy nie sú ničím novým. V roku 2019 udelil Brusel najväčšiemu svetovému pivovaru AB InBev pokutu 200 miliónov eur za to, že bránil dovozu lacnejšieho piva do Belgicka z Holandska.