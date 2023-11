Europarlament prichádza s veľkou zmenou: Výrobca vám bude musieť opraviť aj tovar po záruke

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠTRASBURG - Opravovať pokazené spotrebiče a výrobky by malo byť jednoduchšie a výhodnejšie ako obstaranie nových, a to aj po uplynutí záručnej doby. Zhodli sa na tom včera poslanci Európskeho parlamentu (EP). V spoločnej pozícii navrhujú napríklad možnosť zapožičania náhradných zariadení počas opravy alebo povinnosť výrobcov dať nezávislým opravárom k dispozícii originálne náhradné diely. Schválená spoločná pozícia bude EP presadzovať v následnom trialógu s ministrami členských krajín as Európskou komisiou.