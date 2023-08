Podľa prieskumu Slováci na letnej dovolenke preferujú polpenziu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Polpenziu si pred dovolenkou vyberá 29 % respondentov, ďalších 24 % si vopred zakúpi len raňajky. Niečo viac ako pätina (21 %) preferuje plnú penziu, 16 % Slovákov si rezervuje len ubytovanie a stravu počas celého dňa zabezpečujú v miestnych prevádzkach. Asi 7 % opýtaných priznáva, že si nosí vlastné jedlo z domu. Zvyšné 3 % nevedeli odpovedať.

Prieskum taktiež ukázal, že hlavným faktorom, ktorý vplýva na zvolenú formu dovolenkového stravovania, je cenová dostupnosť (32 %). Nasleduje flexibilita výberu (25 %), kvalita miestneho jedla (24 %) a napokon stravovacie zvyky v rodine (15 %). "Bez ohľadu na formu stravovania z výskumu vyplýva, že strava je pre Slovákov dôležitá. Plnohodnotné jedlo sa nám nespája len so zdravím, ale aj s oddychom, pohodou a relaxom," uviedla v súvislosti s prieskumom Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.

Dáta totiž potvrdili, že kvalita stravy na dovolenke je dôležitá pre väčšinu Slovákov. Až 51 % z nich priznáva, že ovplyvňuje ich celkové dojmy z dovolenky, ďalších 22 % dokonca hovorí, že strava je pre nich jedným z hlavných kritérií pri výbere dovolenky. Pre zvyšných 28 % je strava menej dôležitá a svoj cieľ oddychu si podľa nej nevyberajú. Väčšina Slovákov sa nevyhne ani porovnávaniu kvality gastroslužieb doma a v zahraničí. Necelá polovica (45 %) uviedla, že sú už prakticky na rovnakej úrovni, ďalších 12 % si myslí, že na Slovensku sme na tom dokonca lepšie. Naopak, 23 % opýtaných zastáva názor, že Slovensko kvalitou gastroslužieb zahraničie zatiaľ len dobieha a 12 % jasne vidí, že zahraničie "má v tomto navrch".

Strava je významná položka v rozpočte rodiny

Z tých Slovákov, ktorí si dovolenku finančne plánujú, najväčšia skupina (31 %) tvrdí, že strava im pohltí približne polovicu dovolenkového rozpočtu. Pre ďalších 20 % je to menej ako polovica a u 8 % opýtaných je to viac ako polovica rozpočtu. Zvyšných 42 % respondentov si finančné plánovanie nerobí."Výskum potvrdil, že strava je významná položka v rozpočte rodiny, a to bez ohľadu na to, či sú doma, v práci alebo dovolenkujú. S nákladmi na oddych vrátane stravy si však dokážu pomôcť napríklad rekreačným poukazom," uzavrela Bachratá.