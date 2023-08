Koniec meteorologického leta: Táto správa poteší mnohých, vieme, aký bude predĺžený víkend!

(Zdroj: gettyimages.com)

Nestabilné a búrlivé augustové dni, ktoré priniesol studený front z Pobaltia, cez Poľsko a Jadranskú oblasť sú za nami. Podľa meteorológov sa počasie začne zlepšovať smerom od západu od Karpatskej oblasti. Aj keď ojedinele by sa mohli ešte vyskytnúť búrky, posledné prázdninové dni by mohli potešiť mnohých. Prvý jesenný mesiac tak odštartuje príjemným počasím bez horúčav, informovalo imeteo.sk.

Hladina Dunaja v Bratislave sa prudko zdvihla, zaplavila časť známej promenády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vlniaci sa studený front vystrieda tlaková výš a predĺžený víkend prinesie jasné až polooblačné počasie. Vietor bude fúkať od západu až severozápadu do 25 km/h. Zrážky by sa mali vyskytnúť iba ojedinele, aj to veľmi slabé. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí medzi +22 a +29 stupňov Celzia, čo predstavuje dlhodobý normál.

Najteplejšie bude dnes na západnom Slovensku, na severe sa môžu objaviť prehánky. Na strednom Slovensku sa budú teploty pohybovať od +17 do +26 stupňov Celzia, s ojedinelými prehánkami. Na východnom Slovensku bude spočiatku oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a prehánkami, búrky sa vyskytnú iba ojedinele. Teploty sa budú pohybovať od +19 do +23 stupňov Celzia. Priaznivé teploty by mali byť aj v horských oblastiach, spočiatku sa môžu objaviť prehánky, no postupne sa počasie zlepší aj vo vyšších nadmorských výškach. Aj keď sa pomaly schyľuje k jeseni meteorológovia vravia, že netreba zúfať. Mesiac september nás podľa predpovedí prekvapí ešte niekoľkými teplými a slnečnými dňami.