Austrálčanky prehovorili o nočnej more počas dovolenky v Európe: Trauma do konca života! Toto už nikdy nechcú zažiť

SYDNEY - Dve Austrálčanky sa podelili o svoje skúsenosti z cestovania po Európe. Tvrdia, že vôbec neboli pripravené na to, čo ich čaká. Vraj až na starom kontinente pochopili, prečo patria hostely do kategórie najlacnejšieho ubytovania.

Upchatý odtok vody v sprche, preležané matrace a cestujúci, ktorí spia s otvorenými očami, to je iba pár z mnohých skúseností, ktoré spôsobili Liv Hullovej a Demi Rutterovej zo Sydney traumu z pobytu v ubytovniach počas ich dovolenky v Európe. "Nezvládame to, pokiaľ to nemá päť alebo viac hviezdičiek. Som rada, že sme si na celú našu cestu po Európe nezabezpečili iba hostely, ako sme mali pôvodne v pláne, pretože by som bola doma už pred dvoma mesiacmi," povedala Liv v TikTok videu.

Kamarátky cestujú po starom kontinente od polovice júna a toto je prvýkrát, čo využívajú ubytovne. Na to, čo ich čaká, neboli vôbec pripravené. Prvú noc sa podľa vlastných slov museli deliť o jednu posteľ, pretože Demi sa príliš bála spať na hornej posteli po tom, ako z nej spadla ako dieťa a zranila si ruku. Delili sa o jedno lôžko, na ktorom ležali opačne, takže keď sa Liv prevrátila nabok, mala o tvár opreté kamarátkine chodidlá. Nasledujúce ráno zas videli, ako spí na jednej posteli úplne nahá žena. "Neviem, aké sú bežné pravidlá slušnosti a čo sa nosí v hosteli, ale nevedela som, že do postele si netreba nič obliecť," poznamenala Rutterová.

Dievčiny taktiež vystrašilo to, že veľa ľudí spalo s otvorenými očami a ostatným cestovateľom odporučili, aby vždy nosili masku na oči. A keďže Demi spala prvú noc s Liv, personál predpokladal, že si našla náhradné ubytovanie a obsadili izbu iným návštevníkom. "Na druhý deň, keď sme prišli, jedna posteľ bola preč a namiesto mňa už mali niekoho iného. V izbe pre štyroch nás bolo zrazu päť." Austrálčanka sa išla preto sťažovať na recepciu, ale namiesto toho, aby jej našli inú izbu s voľnou posteľou, musela spať na ležadle. Kúpeľne boli spoločné s mužmi, takže ste mohli vidieť osobu vedľa vás. Aby toho nebolo málo, každé tri sekundy sa sprcha naplnila, pretože v odtoku boli vlasy, takže hostia museli stáť v špinavej vode.

Liv priznala, že pred rozhodnutím, kde sa ubytujú, si mali urobiť podrobnejší prieskum, pretože hostely nemali klimatizáciu ani ventilátor. Ďalšiu noc sa jej údajne prepadol matrac na hornej poschodovej posteli a takmer skončila na chlapíkovi ležiacom na dolnom lôžku. Jednou z hlavných výhod pobytu v hosteloch je spoločenský život. Cestovateľky ale skonštatovali, že hoci sa snažili spriateliť s inými ľuďmi, nepodarilo sa im to. Mnohí užívatelia považujú ich príbehy za vtipné a niektorí prejavili so ženami súcit. "Rozosmialo ma to. Keď som bol prvý raz v hosteli, býval som s chlapmi a bolo to šialené," komentoval jeden z nich. "Dievčatá, vy ste také vtipné! Práve som sa vrátila z Európy. V hosteli som bola len raz (rezervovala som si súkromnú izbu) a aj to bolo hrozné," podotkla jedna žena.