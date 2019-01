VIDEO Sociologička o bitke dievčat v Košiciach: Pripravme sa na to, že podobné prípady môžu pribúdať

Podľa odborníkov nie je prípad, ktorým sa v súčasnosti zaoberá polícia, na Slovensku bežným. Dokazovať môže aj to, že je u nás príliš veľká tolerancia násilia. Ak išlo skutočne o predvádzanie sa pre peniaze, ide o posúvanie hraníc.

Sociologička: Násilie nemôžeme tolerovať

Sociologička Silvia Porubänová priblížila, že Slováci sú na pouličné násilie vo všeobecnosti citliví. Zvyknutí sú však skôr na to, že ak už ide takúto formu násilia, týka sa mužov. "Približne 80 percent všetkého násilia, čo sa pácha, je práve medzi mužmi. Sme zvyknutí na to, že ženy sú obeťami násilia, nie jeho aktérkami," vysvetlila odborníčka. Ako upozornila, bitka dievčat patrí k špecifickým situáciám, aj vzhľadom na to, že ide o maloleté osoby.

Sociologička sa domnieva, že keďže sú dospelí, ako aj deti, denne konfrontovaní násilím, či už v médiách alebo na internete, vzniká otázka, akým spôsobom by sme sa mali naučiť, aby násilie jednoducho nebolo tolerované.

"Pretože ak sa deti pobijú takýmto spôsobom, a ešte vo verejnom priestore, je zrejmé, že sa neobávali sankcie a následkov, ktoré prídu. Proste to riskli. Svedčí to o tom, že je tu stále veľká akceptácia a tolerancia násilia, vrátane pouličného násilia. Pripravme sa na to, že podobné prípady môžu pribúdať," uviedla S. Porubänová s tým, že môžu vznikať aj medzi dievčatami, ale tiež u maloletých z dobrého sociálneho prostredia, od ktorých by sme to neočakávali.

Práve preto je vzniknutá situácia výzvou pre tých, ktorí rozhodujú o tom, ako sa bude prípad ďalej riešiť. "Musí byť jasné, že platí nulová tolerancia k akémukoľvek násiliu," dodala.

Psychológ: Predvádzanie sa za peniaze je posúvaním hraníc

Daniel Kotrč, ktorý pôsobí ako klinický a dopravný psychológ v súkromnej ambulancii NEONYX v Žiline, vysvetlil, že násilie medzi dievčatami je často sofistikovanejšie, keďže býva skôr slovné s prvkami manipulácie vo vzťahoch.

"Fyzické násilie sa prisudzuje skôr chlapcom. Aj bojovné Amazonky boli predsa len dospelé ženy. Hnev však môžu mať v sebe obe pohlavia. Ak sú takéto videá vecou predvádzania sa za peniaze, tu sme už pri inom posúvaní hraníc," uviedol a dodal, že to neplatí len medzi dievčatami, ktoré sa nechajú biť, alebo udierajú do iných, ale najmä medzi tými, ktorí takéto bitky organizujú.

"Okolití ľudia sa len pozerajú. To je už pasívny súhlas s tým, čo sa pred nimi deje. Ich zodpovednosť sa rozptyľuje v dave, ale nemizne úplne," priblížil. "Držím palce polícii, aby sa im to podarilo vyšetriť. Snáď aj rodičia detí sa s nimi o tom, čo robia, porozprávajú. Možno by sme ako rodičia mali mať čas na rozhovor o tejto téme s vlastnými deťmi, keď už takéto príspevky vidíme aj v spravodajstve televízie," podotkol.

Ak boli deti svedkami takejto bitky, mali sa podľa slov psychológa zastať obete, či zavolať dospelých. Alebo políciu. "Nahrávanie na telefóne pre zábavu je scestné. Takáto nahrávka by však mohla napomôcť polícii," dodal odborník.

Polícia o podrobnostiach mlčí

Prípadom, ktorý šokoval verejnosť, sa už zaoberá polícia, ktorá zverejnila stanovisko na sociálnej sieti. "Keďže konanie zachytené na videozázname sa v najväčšej pravdepodobnosti týka mladistvých osôb, a nie je vylúčené ani to, že účastníkmi môžu byť aj maloleté osoby, prípad bude prikázaný do vyšetrovania konkrétnemu útvaru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach," priblížila Krajská polícia.

V rámci vyšetrovania si polícia plánuje posvietiť na všetky súvislosti. Zaoberať sa budú aj otázkou organizovanosti či finančnej podpory. Viaceré slovenské celebrity, ktoré si bitku všimli a upozornili na ňu na sociálnej sieti, totiž upozornili práve na to, že zápasy medzi tínedžermi mali byť plánované a nemuselo ísť len o jednorázovú roztržku.

"Vzhľadom na citlivosť uvedeného prípadu polícia nebude počas vyšetrovania poskytovať žiadne čiastkové informácie ani sa nebude vyjadrovať k okolnostiam prípadu," znelo ďalej vo vyjadrení polície.

Jedna zo starších účastníčok však prostredníctvom sociálnej siete správy o tom, že sa mali vyberať peniaze, poprela. "Za 20 eur sa biť? Je to primitívne," napísala.

Polícia ešte v nedeľu informovala, že vec preverujú ako podozrenie z trestného činu výtržníctva. "Nie je vylúčené, že po vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov a vykonaní všetkých úkonov smerujúcich k zisteniu totožnosti osôb zachytených na videozázname, dôjde v tomto prípade k zmene právnej kvalifikácie," uviedli. Aké bude mať brutálna bitka následky, je teda v súčanosti v rukách polície.