Tragická SMRŤ známej návrhárky (†51): Vážna nehoda na lyžiach... Mesiac bojovala o život!

(Zdroj: Instagram LB)

Rodáčka zo Singapuru si 24. decembra užívala lyžovačku spoločne so svojou rodinou a partnerom Jettom. Počas nej však mala vážnu nehodu, po ktorej ju s krvácaním mozgu previezli do nemocnice, kde musela podstúpiť okamžitú operáciu. Spočiatku pritom jej stav nevyzeral vážne, ešte sa jej podarilo svah zlyžovať. Horská služba jej však odporúčila navštíviť nemocnicu.

„To mi zachránilo život. Nastúpila som s Jettom do taxíka a behom 30-tich minút mi povedali, že mám krvácanie do mozgu a musím byť prevezená vrtuľníkom do špecializovanej nemocnice. Posledné, čo si pamätám je, ako ma intubovali a následne som sa zobudila po operácii s Jettom po mojom boku,“ toto Lynn zverejnila presne na Nový rok.

No hoci sa zdalo, že je po operácii už z najhoršieho vonku, nebolo tomu tak. Na profile známej návrhárky sa objavili slová jej syna Sebastiana, ktorý oznámil maminu smrť. „Moja mama v pondelok zomrela. Viem, že sa chcela podeliť o svoju cestu po nehode a operácii mozgu, tak som si myslel, že by ocenila posledný príspevok ľuďom, ktorí ju podporovali,“ píše sa v statuse.

„Vždy mala úsmev na tvári, aj keď počas zotavovania boli aj ťažké časy. Bola bojovníčkou až do konca a najsilnejšou ženou, akú poznám. Bola to tá najvtipnejšia a najcoolovejšia mama, akú som si kedy mohol priať. Starala sa o mňa, môjho otca a celú našu rodinu po celý svoj život,“ pokračoval a na záver napísal krásne vyznanie.

„Hoci je teraz možno preč, urobím všetko pre to, aby sa na ňu nikdy nezabudlo a aby bol jej život oslavovaný tak, ako si zaslúži. Na záver chcem len povedať, že mi budeš navždy chýbať a ukončím to tým, čo si mi vždy hovorila: Ľúbim ťa viac ako svoj život,“ napísal zronený syn.