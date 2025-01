Smutné slová slávnej herečky: Vážne problémy so zrakom… Bez pomoci už ani nemôže vyjsť z domu!

Judi Dench (Zdroj: SITA)

Oscarová herečka, ktorá sa objavila v množstve úspešných počinov, sa v posledných rokoch veľmi otvorene vyjadruje k svojim zdravotným problémom. Dench totiž bojuje s makulárnou degeneráciou, ktorá spôsobuje problémy s centrálnym videním.

O jej zraku prehovorila najnovšie v podcaste Fearless, v ktorom uviedla, že jej toto ochorenie spôsobuje problémy aj pri úplne bežných činnostiach. Podľa jej slov tak už nemôže bez pomoci ani len vyjsť zo svojho domu.

„Niekto musí ísť stále so mnou. Už takmer vôbec nevidím a mohla by som do niečoho naraziť alebo spadnúť. Nemám rada, keď som sama a teraz by to bolo ešte horšie. Teraz už sama ale vôbec byť nemusím, pretože som začala predstierať, že mám problémy so zrakom," zavtipkovala hviezdna herečka.