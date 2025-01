Legendárny moderátor v televíznom spravodajstve KONČÍ: Presúva sa na YOUTUBE!

(Zdroj: ITV)

Piers Morgan oznámil odchod z News UK, rozhodol sa urobiť veľký kariérny krok a svoje pôsobenie presunúť do online priestoru - bude vysielať na streamovacej platforme YouTube. Ako informuje britský Mirror, moderátor sa plánuje zamerať na rozvoj svojej značky Uncensored v USA. Pôvodný majiteľ spomínaného kanálu - News UK - sa s Morganom dohodol na presune vlastníctva.

V súčastnosti má YouTube kanál 3,6 sledovateľov a Piers vraj s News UK uzavrel 4-ročnú dohodu, podľa ktorej bude pôvodnému vlastníkovi vyplácať časť zisku z reklamy. Zároveň bude naďalej príležitostne písať do novín News Corporation, no už nebude moderovať News UK. Priznal, že bol frustrovaný vytváraním relácie v televíznom formáte.

V rozhovore s Benom Smithom priznal, že si svoje pocity uvedomil pri spracovaní témy o izraelskom bombardovaní Gazy, ktoré musel vtesnať do hodinovej relácie. „Pristihol som sa, ako si hovorím: "Prial by som si, aby sme tu nerobili len televíznu šou, pretože keby to tak nebolo, robil by som to dve hodiny. To je to, čo dav na YouTube miluje,“ vyjadril sa. Navyše to znamená, že Piers viac nebude pod dohľadom britského regulátora vysielania.

Piers Morgan má povesť kontroverzného moderátora. V roku 2021 musel opustiť rannú šou Good Morning Britain po tom, čo sa v priamom prenose pohádal s kolegom Alexom Beresfordom. Tomu prekážala Piersova neustála kritika vojvodkyne zo Sussexu Meghan Markle. Morgan ju dokonca nepriamo označil za klamárku. Podľa britského regulátora Ofcom boli moderátorove výroky predmetom desaťtisícov sťažností.

(Zdroj: ITV)