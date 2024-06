Emotívne slová manželky Brucea Willisa: Zákerná choroba ovplyvnila životy celej rodiny!

Bruce Willis, Emma Heming (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Legendárny Bruce Willis (69) už dlhšiu dobu bojuje s frontotemporálnou demenciou. O tejto chorobe prehovorila v najnovšom rozhovore jeho manželka Emma Heming (45), ktorá prezradila aj to, že mala zásadný vplyv na celú rodinu.

Rodina slávneho herca o jeho zdravotnom stave príliš veľa informácií nezverejňuje. O jeho diagnóze však prehovorila jeho veľká opora - manželka Emma Heming, ktorá sa snaží zvyšovať povedomie o frontotemporálnej demencii.

Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram nahrala video, v ktorom okrem iného prehovorila aj o tom, že táto diagnóza neovplyvňuje len samotného Willisa, ale dotýka sa aj celej jeho rodiny.

„Mám veľa dôvodov, prečo sa snažím o tom hovoriť. Jedným z nich je ten, že pre mňa a moju rodinu je to spôsob, ako si vziať späť svoju silu. Frontotemporálna demencia nám úplne zmenila životy. Keď ale budem zastupovať svoju rodinu a rodinu niekoho iného, tak ma to napĺňa. Motivuje ma to a cítim sa na tejto ceste lepšie," uviedla Heming.