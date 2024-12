Angelina Jolie odhalila TAJOMSTVO, ktoré mnohých šokuje: Nový film ju zachránil!

Angelina Jolie. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Podľa posledných priznaní filmovej ikony Angeliny Jolie to vyzerá tak, že si prežila neľahké obdobie. Najprv prehovorila o tom, ako sa cítila osamelo, teraz prichádza herečka s ďalším vyhlásením, ktoré je dôkazom toho, že ani hollywoodska hviezda to nemá jednoduché.

Angelina Jolie priznala „veľmi temné“ obdobie po tom, čo opustila vody Hollywoodu. Otvorila sa o svojom duševnom zdraví, ktoré údajne nemala v najlepšej forme. Herečka momentálne prežíva náročné časy, keďže je súčasťou zdĺhavého sporu proti svojmu bývalému manželovi Bradovi Pittovi (61) kvôli ich vinárstvu. Taktiež nebolo nič príjemné, keď herec v roku 2016 v súkromnom lietadle fyzicky a verbálne urážal ich deti, hoci to poprel.

Filmová ikona mala dlhšiu hereckú prestávku pred nakrúcaním jej najnovšieho počinu Maria, ktorý vyšiel len nedávno. Počas obdobia, kedy nehrala v žiadnom filme, vraj zažívala “temné časy”.

V novom rozhovore pre Vanity Fair herečka priznala: „Stiahla som sa do seba z dôvodov, ktoré radšej nebudem vysvetľovať, ale nemala som v sebe veľa svetla a života." Kvôli tomuto obdobiu údajne potrebovala byť viac doma, pričom poznamenala, že to, prečo sa rozhodla pracovať, nezáviselo od „kreatívneho rozhodnutia“, pri niektorých projektoch to bola „praktická voľba“.

Pre Angelinu bola jej rola vo filme Maria „začiatkom nového obdobia, počas ktorého začala znovu ožívať“. „Potrebovala som okolo seba veľa milých ľudí, ktorí by ma podržali,” uviedla hviezda a zdôraznila význam tých správnych osôb, ktorými sa obklopujeme. Práve tí nás môžu ovplyvniť dobrým alebo zlým spôsobom.

Hoci nezachádzala do podrobností o konkrétnej príčine jej prestávky, prezradila, že jednoducho nebola sama sebou, čo znamená, že do svojej práce nemohla dať maximum. „Ten pocit, že môžem opäť pracovať a komunikovať a byť s príjemnými ľuďmi, je na nezaplatenie. Keď ste s príjemnými a kreatívnymi ľuďmi, naučíte sa tak veľa o sebe a o živote."