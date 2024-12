Kráľovná nepodarených PLASTÍK predviedla svoju "krásu": Preboha, veď vyzerá ako MONŠTRUM!

Jocelyn Wildenstein. (Zdroj: Profimedia.sk)

Túžba po kráse sa jej vymkla spod kontroly! Snaha o to, vyzerať dokonale, ju doviedla k zohavenej tvári, ktorú zdobia výsledky palstických chirurgov. Prehnala to? Slabo povedané. A keď si už mnohí mysleli, že nemôže byť horšie, Jocelyn Wildenstein ukázala pravý opak.

Jocelin Wildenstein. (Zdroj: Profimedia.sk)

Mačacia žena sa vybrala so svojím snúbencom Lloydom Kleinom na večeru do parížskeho hotela Royal Monceau. Mnohým padol zrak na jej tvár, ktorá vyvolala šok až zľaknutie. Nie sa čomu čudovať, vyzerala, ako by mala halloweensku masku. Bol na ňu nepríjemný pohľad, hoci sa usmievala.

Jocelyn má už po osemdesiatke a zdá sa, že s pribúdajúcim vekom jej plastiky čoraz viac deformujú tvár. Alebo má za sebou ďalšie zákroky s vidinou krásnej tváre. Tá je však zatiaľ na míle vzdialená, keďže plastiky to celé len zhoršujú. Je načase zmieriť sa so starnutím a prijať svoju tvár i telo také, aké sú. I keď u Jocelyn je už očividne neskoro...