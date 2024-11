PLASTIKY ju zmenili na nepoznanie: Sharon Osbourne sa už na seba vôbec nepodobá!

Sharon Osbourne (Zdroj: SITA)

Objavili sa špekulácie, že Sharon Osbourne (72) podstúpila ďalšiu operáciu po tom, čo si užívala nákupy, ako píše Daily Mirror. Pritom len nedávno priznala, že má za sebou „najhorší facelift vôbec“.

Manželka Ozzyho vyzerala inak, keď bola videná v stredu, ako nakupuje v obchodnom dome Neiman Marcus, čo podnietilo fanúšikov k otázkam, či nemá za sebou ďalšie skrášľujúce procedúry. Jej lícne kosti boli odrazu výraznejšie a obočie mala nadvihnuté.

Podozrenia z plastík prichádzajú tri roky po tom, čo prezradila, že po kompletnom liftingu tváre v decembri 2021 mala asymetrickú tvár. Dokonca samú seba vtedy nazvala, že vyzerala ako „kyklop“. Hudobná manažérka vyšla s pravdou von, že facelift, ktorý trval až päť hodín, bola „najhoršia vec, akú kedy urobila“.

Sharon Osbourne. (Zdroj: Profimedia.sk)

„Vyzerala som ako kyklop. Jedno oko som mala tu a druhé inde a moje ústa boli krivé. Potom som musela čakať, kým sa to zahojí, aby som to napravila," priznala Sharon pre The Times Magazine.

Nie je to prvýkrát, čo v priebehu rokov zmenila svoj vzhľad. Doteraz sa predpokladá, že mala štyri facelifty, prvý v roku 1987, po ktorom nasledoval ďalší v roku 2002, v roku 2019, po ktorom „vyzerala ako Elvis, ktorý robí svoje charakteristické úškrny s nadvihnutým obočím“ a spomínanú procedúru z roku 2021.

Sharon Osbourne. (Zdroj: Profimedia.sk)

Má tiež botox a výplne na tvári, liftingy na rukách a nohách, je po operácii žalúdku a mala prsné implantáty, ktoré jej praskli. Kvôli riziku rakoviny taktiež podstúpila dvojitú mastektómiu. Medzi ďalšie procedúry patrí liposukcia, lifting očí, vaginálna kozmetická chirurgia a lifting krku, ktorý jej dodal „ten najrozprávkovejší dekolt“.

Hoci sa zaprisahala, že s plastickou operáciou „skončila“ už v roku 2012, vyzerá to tak, že pravda je iná. Zrejme ju stále láka vidina krajšieho a mladšieho ja, za ktorým sa ženie.