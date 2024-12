Prekvapivý dôvod, prečo slávna herečka NECHCE viac detí: Toto by od nej nikto NEČAKAL!

Keira Knightley. (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Hoci by väčšina ľudí predpokladala, že kvôli prebdeným nociam či bolestiam z pôrodu už nebude túžiť po ďalších deťoch, pravda je iná. Skrýva sa za tým šokujúci dôvod, ktorý mnohých zároveň pobaví. Známa heračka (39) z Pirátov z Karibiku má jasno v tom, čo už nikdy nechce zažívať.

Je vďačná za svoje dve dcérky, ktoré jej robia radosť, no už stačilo! Keira Knightley priznala v šou The Tonight Show Starring Jimmy Falton, že už má plné zuby jednej rozprávky, ktorú dookola pozerali jej deti.

Keira Knightley (Zdroj: SITA)

Hoci sa rozplýva nad svojimi rozkošnými dcérami, toto by už nezniesla. „Každý to určite pozná. Poviete si „Ach, sú také zlaté. Mali by sme mať ďalšie? A vzápätí si pomyslíte: „Áno, mohla by som byť znovu tehotná a prežiť ďalší pôrod, ale už sa nemôžem pozerať na rozprávku Peppa Pig. Takže ďalšie deti nebudú,“ povedala jasne herečka.

(Zdroj: SITA)

Filmová ikona vychováva s hudobníkom a manželom Jamesonom Rightonom dcéru Edie (9) a Delilah (5). Obe zbožňujú japonské filmy zo štúdia Ghibli, z čoho sa herečka pochopiteľne veľmi teší po siedmich rokoch pozerania Peppa Pig. Spomínaný animovaný program je podľa spoločnosti Hasbro najsledovanejším seriálom na svete. Na Youtube má kanál, kde sa nachádzajú časti o dobrodružstvách prasiatka, až 38 miliónov odberateľov.

Dvojnásobná mamička nezvykne príliš hovoriť o svojich deťoch. Keď o nich niečo prezradí, zakaždým neskrýva lásku k nim. Už pred dvoma rokmi povedala pre magazín People, že jej dcérky milujú detský televízny kanál Disney+.